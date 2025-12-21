Más Información

Lo mejor del cine en 2025, por Jorge Ayala Blanco

El último payaso: un cuento de Martín Solares

Las novelas de 2025, por Vicente Alfonso

Terceros molares, un cuento de Stefany Cisneros

No hay esperanza que quepa en este cuadro, un cuento de Guillermo Arreola

2025: De lo bueno, poco, por Lázaro Azar

La incertidumbre que rodeó al estado de salud de Gabrielle Henry, representante de Jamaica en , finalmente acabó. La modelo reapareció públicamente luego del accidente que sufrió en Tailandia y que la mantuvo hospitalizada.

Lejos de las pasarelas y ya de vuelta en su país, Henry hizo uso de sus redes sociales para hablar por primera vez y explicar cómo va su proceso de recuperación.

La joven de 29 años publicó un emotivo mensaje en el que agradeció el cariño y apoyo que ha recibido en las últimas semanas:

“En un tiempo que pide quietud y curación, estoy agradecida de estar en Jamaica y sentir la fuerza familiar que me rodea”, escribió.

En el mismo mensaje, la modelo reconoció al personal médico que la auxilió en Tailandia y a todos aquellos que facilitaron su regreso a su país natal.

Asimismo, dejó claro que, por ahora, se concentrará en restablecerse al 100 por ciento, pero eso no significa que dejará de lado su propósito personal.

“Mientras continúo sanando, me inspira la forma en que los jamaiquinos se levantan después de la adversidad. Con el tiempo, más se compartirá. Por ahora, mi enfoque sigue siendo la curación, el propósito y el servicio”, expresó.

Gabrielle Henry cayó del escenario el pasado el 19 de noviembre, durante la gala preliminar de Miss Universo. De acuerdo con información oficial, el accidente le provocó una hemorragia intracraneal con pérdida de consciencia, una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones que requirieron monitoreo neurológico constante y cuidados intensivos en Bangkok.

