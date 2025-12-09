Más Información

“Mis reservas de esperanza han llegado a su fin”: Krasznahorkai habla de ángeles, guerra y dignidad humana

Investigadores ven crisis profunda en el INAH

México y Chile firman un acuerdo para trabajar en Inteligencia Artificial

“La situación del mundo sin duda es preocupante”: Amin Maalouf

“La leyenda de Rudel”, de Ricardo Castro, una historia de amor que respira en nuestro tiempo

Cierra FIL Guadalajara con alza en visitas e ingresos

La dio a conocer nuevas actualizaciones sobre el estado de salud de la , modelo que este año representó a Jamaica en el certamen

Henry sufrió una caída desde el escenario durante la ronda preliminar de vestidos de noche el pasado 19 de noviembre, un día antes de la gran final de la competencia.

A través de un comunicado difundido en Instagram, MUO y la familia de la modelo informaron que, como consecuencia del accidente que la llevó a ser hospitalizada, la médica presentó una hemorragia intracraneal con pérdida de conciencia, una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones de consideración.

“Fue admitida de inmediato en la unidad de cuidados intensivos en Bangkok, donde permaneció en estado crítico bajo constante monitoreo neurológico y continúa requiriendo supervisión especializada las 24 horas”, señala el comunicado.

En el mismo informe se indicó que Gabrielle Henry regresará próximamente a Jamaica para continuar su recuperación. El traslado se realizará bajo escolta médica especializada y será llevada directamente a un hospital en su país.

La Organización Miss Universo también aclaró que ha cubierto los gastos médicos y de rehabilitación de Henry durante su estancia en Tailandia, así como los costos de alojamiento y manutención de su madre y su hermana. Además, afirmó que financiará el vuelo de repatriación médica y que “se ha comprometido a cubrir todos los gastos médicos futuros derivados de este incidente”.

Miss Chile denunció falta de acompañamiento a Gabrielle Henry por parte de Miss Universo

Estas precisiones surgen luego de que la representante de Chile, Inna Moll, declarara a la prensa que había hablado con Henry una semana antes y que, según su versión, la modelo no habría recibido apoyo por parte de la organización, asegurando incluso que no la habían visitado en el hospital.

“La organización ni siquiera se ha dedicado a ir a verla al hospital. Creo que no es un tema menor cuando tienes a una de nuestras candidatas, que llega de otro país a darlo todo por su país y por la organización, y no tiene respuesta de la institución que debería estar ahí con ella”, expresó Moll.

La concursante chilena agregó que, aunque Gabrielle había preferido manejar su situación con discreción, la falta de respuesta por parte de la organización le parecía “triste y preocupante”.

Raúl Rocha Cantú aclaró previamente las atenciones que recibió Gabrielle

En un comunicado emitido el 24 de noviembre, Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo, explicó que la organización ha sido respetuosa con la familia de Gabrielle Henry y que la reserva en torno a su estado de salud responde al respeto por su privacidad, no a una falta de interés.

“Por respeto a la Dra. Henry y a su familia, la organización mantiene estricta discreción sobre los detalles específicos de su estado de salud”, señaló.

Rocha Cantú también afirmó que fue él quien asistió personalmente a Gabrielle tras la caída, coordinó la atención médica urgente y supervisó su traslado al hospital.

