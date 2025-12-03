Más Información

Los informes sobre el estado de salud de , han sido cautelosos tras la grave caída que sufrió un día antes de la final de . La familia de la modelo ha proporcionado información limitada para evitar malentendidos, al igual que la organización del certamen.

Aunque el 24 de noviembre,, presidente de Miss Universo, aseguró que Gabrielle evolucionaba favorablemente y que pronto abandonará el hospital en Tailandia, país sede del certamen, el esperado traslado a Jamaica aún no se ha concretado, y la modelo sigue en terapia intensiva.

¿Cómo se encuentra Gabrielle Henry?

Luego del accidente del 19 de noviembre, la familia de Gabrielle pensó inicialmente que su traslado al hospital formaba parte de un protocolo rutinario. Sin embargo, en un comunicado posterior, su hermana reveló que la situación no era tan alentadora como se había esperado. Aunque no se reportaron fracturas óseas, Gabrielle sufrió un "trauma cerebral" y laceraciones en la barbilla y el pie, según reportes.

Posteriormente, la trasladaron al área de cuidados intensivos.

Foto: Instagram Miss Jamaica.
Ahora, Olivia Grange, ministra de Cultura, Género, Entretenimiento y Deporte de Jamaica, compartió en redes sociales que, aunque la recuperación de Gabrielle ha tenido algunos contratiempos, la joven se mantiene optimista y de buen ánimo:

"Su fortaleza la ayudará a superarlo, con todo nuestro apoyo", expresó. La ministra también destacó que Gabrielle es "una de nuestras embajadoras nacionales de belleza más recientes".

Se espera que Gabrielle pueda ser trasladada a Jamaica pronto, aunque aún no se ha definido una fecha exacta y esperan "pacientemente".

Foto: Instagram oficial.
El accidente de Gabrielle Henry

La caída ocurrió durante las preliminares en Bangkok, cuando Gabrielle desfilaba con vestido de noche. Según una amiga cercana, Gabrielle perdió el equilibrio y cayó desde una abertura de 1.2 metros destinada al equipo de iluminación.

Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025. Foto: Instagram, vía @officialgabriellehenry
Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025. Foto: Instagram, vía @officialgabriellehenry

Críticas de Miss Chile sobre la falta de apoyo de Miss Universo

Inna Moll, Miss Chile 2025, expresó públicamente su preocupación por la falta de apoyo por parte de Miss Universo hacia Gabrielle. En declaraciones a los medios, Moll asguró que el personal de Miss Universo no ha visitado a la modelo en el hospital:

“La organización ni siquiera se ha dedicado a ir a verla al hospital. Creo que no es un tema menor cuando tienes a una de nuestras candidatas, que llega de otro país a darlo todo por su país y a la organización, y no tiene respuesta de la organización que debería de estar ahí con ella”, señaló.

También dijo que, aunque Gabrielle ha preferido mantener su situación privada, la falta de respuesta de la organización le parece triste y preocupante.

Raúl Rocha Cantú defiende a la organización

En su comunicado del 24 de noviembre, Raúl Rocha Cantú explicó que la organización de Miss Universo ha sido respetuosa con la familia de Gabrielle y que la discreción sobre su estado de salud se debe al respeto por su privacidad, no por falta de interés: "Por respeto a la Dra. Henry y a su familia, la organización mantiene estricta discreción sobre los detalles específicos de su estado de salud", comentó.

Rocha también detalló que fue él quien asistió personalmente a Gabrielle tras su caída, coordinó su atención médica urgente y supervisó su traslado al hospital. Aseguró que, desde el accidente, se tomaron todas las medidas necesarias para garantizar su atención, incluyendo la evaluación de médicos adicionales.

Hasta el momento, la organización de Miss Universo no ha respondido públicamente a las críticas de Miss Chile.

