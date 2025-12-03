Más Información

Una carta de amor para Julieta Fierro: el homenaje de sus hijos en la FIL Guadalajara

Los artistas del cartón político enfrentan la censura

FIL Guadalajara 2025: Gael García Bernal incursiona en los audiolibros; uno es "La metamorfosis" de Franz Kafka

En el exilio, México se convirtió en el refugio de Joan Manuel Serrat: "se me abrió cuando se me cerraron las puertas de mi casa"

Enoja a Taibo por señalamientos sobre falta de mujeres en colección del Boom 25 para 25; "¿quieres una colección por cuota?", responde

En 2024, la producción de libros en México cayó 4.1% y las ventas disminuyeron 2.6%

, el , que renunció a su labor, debido al presunto fraude que habría representado la , llega a medios de habla hispana para reafirmar sus declaraciones, señalando que el aparente conclicto de intereses fue lo que la hizo acreedora del título, sugiriendo que había otras participantes más competentes para obtenerlo.

En entrevista con el comunicador Javier Ceriani, el exjuez del certamen -pianista de profesión-, habló por primera vez, para un medio en español, acerca de la razón que lo habría impulsado a dimitir a su cargo dentro de Miss Universo.

De acuerdo con el compositor franco-libanés -en sus más recientes declaraciones-, el presidente del certamen, Raúl Rocha Cantú, le habría pedido de forma directa que otorgara su voto a la delegada mexicana, petición que lo desencajó.

"Me fui porque vi que había fraude, ellos eligieron ilegalmente a 30 finalistas antes de que (los jueces) comenzáramos a votar; como miembro del jurado nadie preguntó por mi voto, pregunté si podían detener ese veredicto, me dijeron ´no vamos a cancelar, ya está hecho´, cuando vi que todo sería un fraude, me fui", argumentó.

Tajante, el músico dijo que el presidente de Miss Universo le pidió que favoreciera a la tabasqueña con su voto, a lo que se negó categóricamente, según contó durante la transmisión en vivo de la entrevista el día de ayer, martes 2 de dicembre.

"Raúl Rocha me dijo que votara por Miss México, una semana antes del show y éramos sólo ocho jueces, es decir... era sencillo, con que cinco de nosotros votara por ella, (Fátima) ganaría, pero yo no acepté".

Se mostró cauteloso cuando se le cuestionó acerca de, si otros jueces, también habrían recibido el exhorto de votar por la joven mexicana, indicando que sólo podía hablar por él mismo.

"Sólo puedo contestar por mí mismo, no puedo contestar por otros, pero sé que otros dos jueces se fueron, ¿por qué se fueron?, tal vez por la misma razón", declaró.

Y aseguró que, durante las semanas previas a la gran final, fue testigo de una supuesta predilección, por parte de los organizadores de Miss Universe, hacia Fátima, la que afirmó que era tratada con privilegios con los que no fueron beneficiadas el resto de sus compañeras.

"Todo el tiempo, Fátima tenía personas trabajando para ella, era como una superestrella, era como una megaestrella ahí, todo el tiempo con tratos especiales".

De hecho, Harfouch dijo que también hubo algunas competidoras que se percataron del supuesto favoritismo a Fátima.

"Todo mundo sabe que fue un fraude, incluso competidoras, las chicas sabían sobre ello".

Otra de sus declaraciones, quizá la más contundente, fue cuando Harfouch afirmó que el fraude -que él asegura que sucedió- había sido muy evidente, debido a que había competidoras con mejor fisionomía que la de la tabasqueña.

"Todos ven que Fátima no es la más hermosa".

