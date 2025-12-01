Más Información

ya abandonó Tailandia; aterrizó en Nueva York, donde ya ha concedido diferentes entrevistas y, en una de ellas, aclaró que, a pesar de lo que se ha dicho en últimos días, no tiene la intención de renunciar a su título de , pues considera que su esfuerzo, a lo largo de toda la contienda, lo amerita.

La coronación de la tabasqueña ha dado mucho de qué hablar, debido a las acusaciones que se le imputan a Raúl Rocha Cantú, el presidente de la organización -y dueño, en un 50 por ciento del certamen-, motivo por lo que, en la actualidad, muchos creen que el triunfo de la joven fue posible gracias a un fraude.

Todas la polémica que ha generado la situación, impulsaron la especulación de que Bosch estaría pensando en la posibilidad de renunciar a su título; del mismo modo, se dijo que Rocha Cantú estaría pensando en dejar la organización.

Lee también:

Sin embargo, la joven ya ha descartado esa posibilidad; con su llegada a EU, en una entrevista que concedió a medios locales, Fátima descartó renunciar a su corona, ya que se cree meritoria de ella, como dijo al escuchar la pregunta "¿ha pasado por tu mente renunciar a la corona y la banda?".

"Por supuesto que no, porque yo me merezco esa corona y esta banda", dijo firme.

La joven abordó los rumores, relacionados a la supuesta relación, de negocios, entre Rocha Cantú y su padre, Bernardo Bosch Hernández, quien ha trabajado, en puestos estratégicos, dentro de Petróleos Mexicanos (Pemex).

"La realidad, es que se pueden decir muchas cosas, pero lo vuelvo a repetir, verdad sólo hay una".

Lee también:

A su consideración, su empeño -durante la contienda- fue tan esmeroso como el de las otras participantes.

"Yo hice el mismo esfuerzo que todas mis compañeras, hice el mismo compromiso que hicieron todas mis compañeras, pasamos exactamente las mismas pruebas y gané yo, entonces, ¿por qué renunciaría a algo por lo que trabajé?", expresó.

En ese tenor, la joven reconoció experimentar dolor por el rechazo que su coronación ha producido en redes.

"Es muy injusto que hagan eso, tengo 25 años, yo nunca había estado en este ambiente, claro que me duele porque atacan a mi familia, me atacan a mí pero, cuando Dios pone un propósito en tu corazón, va a haber mucha adversidad, y yo no voy a dejar de estar aquí, porque yo estoy, únicamente, en este Universo, por la filantropía, y por las causas sociales", ahondó.

