Miss Jamaica: ¿Qué es y cuáles son los síntomas de un trauma cerebral, lesión que sufrió la modelo?

La edición 74 del certamen Miss Universo 2025 que se celebró en Tailandia ha dado de que hablar en los últimos días, no solo por la coronación de Fátima Bosch, representante de México, sino también por un incidente ocurrido durante el certamen de belleza que se llevo acabo el pasado 19 de noviembre.

Fátima Bosch mientras recibía el título de Miss Universo 2025. Foto: Instagram, vía @fatimaboschfdz

Durante su presentación, Gabrielle Henry, Miss Jamaica, experimentó una caída al avanzar sobre el escenario mientras utilizaba un vestido naranja. El momento fue registrado por asistentes y difundido en redes sociales, donde se observó la intervención inmediata de personal paramédico, que la trasladó al Hospital Paolo Rangsit, ubicado en las cercanías de Bangkok.

Gabrielle Henry, Miss Jamaica, tuvo una fuerte caída previo a la final de Miss Universo 2025. Foto: Instagram oficial.

De acuerdo con los primeros reportes, la modelo no presentó fracturas, aunque sí un trauma cerebral y una laceración en la zona de la barbilla y el pie, lo que motivó su retiro del concurso.

¿Qué es un trauma cerebral?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, un trauma cerebral es una lesión ocasionada por una fuerza externa. Este tipo de evento puede originarse por golpes, impactos, colisiones o por la entrada de un objeto al interior del cráneo.

Un trauma cerebral es una lesión ocasionada por una fuerza externa. Foto: Canva

Esta lesión puede generar alteraciones temporales en procesos como pensamiento, comprensión, movilidad, comunicación y conducta. La gravedad varía según el impacto y las áreas afectadas.

¿Cuáles son los síntomas de un trauma cerebral?

De acuerdo con Mayo Clinic, entre los síntomas más comunes se encuentran:

Dolor de cabeza

Confusión

Mareo

Visión borrosa

Zumbidos en los oídos

Cansancio

Pérdida de memoria

Cambios de humor

Dificultades para dormir

Falta de equilibrio

Sensibilidad a la luz intensa

Malestar estomacal

Durante su presentación en Miss Universo 2025, Gabrielle Henry, Miss Jamaica, experimentó una caída. Foto: Canva

Los casos moderados o graves pueden presentar:

Dolor de cabeza persistente

Vómito continuo

Convulsiones

Somnolencia profunda

Alteraciones en el habla

Debilidad en extremidades

Problemas de coordinación

Intensa desorientación

¿Cuáles son las causas de un trauma cerebral?

Según Medline Plus, las causas de una lesión cerebral traumática varían según el tipo de impacto. Entre las lesiones cerradas se encuentran:

Caídas

Accidentes automovilísticos

Golpes con objetos

Eisodios vinculados con actividades deportivas

