Miss Jamaica: ¿Qué es y cuáles son los síntomas de un trauma cerebral, lesión que sufrió la modelo?

5 recomendaciones para mantener la limpieza en tu casa

¿Cuáles serán las mejores carreras para estudiar en México en 2026, según la IA?

¿A qué hora ver el episodio 5 de It: Welcome to Derry, hoy 23 de noviembre?

¿Cómo quitar las manchas de salsa en la ropa de forma rápida y efectiva?

La edición 74 del certamen que se celebró en Tailandia ha dado de que hablar en los últimos días, no solo por la coronación de Fátima Bosch, representante de México, sino también por un incidente ocurrido durante el certamen de belleza que se llevo acabo el pasado 19 de noviembre.

Fátima Bosch mientras recibía el título de Miss Universo 2025. Foto: Instagram, vía @fatimaboschfdz
Durante su presentación, Gabrielle Henry, Miss Jamaica, experimentó una caída al avanzar sobre el escenario mientras utilizaba un vestido naranja. El momento fue registrado por asistentes y difundido en redes sociales, donde se observó la intervención inmediata de personal paramédico, que la trasladó al Hospital Paolo Rangsit, ubicado en las cercanías de Bangkok.

Gabrielle Henry, Miss Jamaica, tuvo una fuerte caída previo a la final de Miss Universo 2025. Foto: Instagram oficial.
De acuerdo con los primeros reportes, la modelo no presentó fracturas, aunque sí un trauma cerebral y una laceración en la zona de la barbilla y el pie, lo que motivó su retiro del concurso.

¿Qué es un trauma cerebral?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, un trauma cerebral es una lesión ocasionada por una fuerza externa. Este tipo de evento puede originarse por golpes, impactos, colisiones o por la entrada de un objeto al interior del cráneo.

Un trauma cerebral es una lesión ocasionada por una fuerza externa. Foto: Canva
Esta lesión puede generar alteraciones temporales en procesos como pensamiento, comprensión, movilidad, comunicación y conducta. La gravedad varía según el impacto y las áreas afectadas.

¿Cuáles son los síntomas de un trauma cerebral?

De acuerdo con Mayo Clinic, entre los síntomas más comunes se encuentran:

  • Dolor de cabeza
  • Confusión
  • Mareo
  • Visión borrosa
  • Zumbidos en los oídos
  • Cansancio
  • Pérdida de memoria
  • Cambios de humor
  • Dificultades para dormir
  • Falta de equilibrio
  • Sensibilidad a la luz intensa
  • Malestar estomacal
Durante su presentación en Miss Universo 2025, Gabrielle Henry, Miss Jamaica, experimentó una caída. Foto: Canva
Los casos moderados o graves pueden presentar:

  • Dolor de cabeza persistente
  • Vómito continuo
  • Convulsiones
  • Somnolencia profunda
  • Alteraciones en el habla
  • Debilidad en extremidades
  • Problemas de coordinación
  • Intensa desorientación

¿Cuáles son las causas de un trauma cerebral?

Según Medline Plus, las causas de una lesión cerebral traumática varían según el tipo de impacto. Entre las lesiones cerradas se encuentran:

  • Caídas
  • Accidentes automovilísticos
  • Golpes con objetos
  • Eisodios vinculados con actividades deportivas

