La semana que acaba de terminar giró en torno a dos personajes: Fátima Bosch, una naciente figura en el mundo del entretenimiento, así como Christian Nodal, quien otra vez tuvo a la polémica de su lado.

La tabasqueña Fátima Bosch se convirtió en la cuarta mexicana en convertirse en Miss Universo, superando en la fase final a las representantes de Tailandia, el país donde se realizó la ceremonia, y Venezuela. De lo primero que hizo la joven de 24 años, con la corona ya en la cabeza, fue persignarse en agradecimiento a su Dios y, tan pronto bajó del escenario, fundirse en un abrazo con su madre a la que por cierto le pidió por favor checara sus cosas que había dejado en el backstage. Su mamá recordó que de niña Fátima casi no dormía pensando que no haría nada en la vida, “y ahora es Miss Universo”, exclamó feliz.

Fátima Bosch celebra su triunfo en Miss Universo con fotos y mensaje en redes.

En la misma jornada, su hermano Bernardo Bosch causó polémica por su inexpresividad al momento de escuchar el triunfo. Previo a la revelación de la ganadora se levantó de su silla, se abrochó el saco, y al escuchar México, soltó una sonrisa y aplaudió. Algunos usuarios de redes sociales consideraron que la reacción fue por que ya sabía del triunfo, por supuestos malos manejos en el concurso, mientras que la mayoría lo defendió. Amigos cercanos a la familia Bosch afirmaron a EL UNIVERSAL que el joven siempre ha sido serio y hasta introvertido, en comparación con su hermana.

El nombre de Omar Harfouch dio la vuelta al mundo, pues habría renunciado a ser juez de Miss Universo por presuntamente ver malas prácticas, incluyendo una supuesta reunión de gente ajena para elegir a las 30 finalistas. Ha dicho que dirá todo a mediados del próximo año. Por lo pronto Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo, mostró en su celular un intercambio de mensajes en los que quedaría claro que Harfouch no renunció a ser jurado, sino que su participación fue cancelada por el ejecutivo, ya que había confundido una reunión para un evento paralelo, con el concurso en sí.

Raúl Rocha Cantú y Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025.

Fátima Bosch reiteró su amor a la religión que profesa en el primer mensaje que subió a sus redes sociales, tras ganar la corona de belleza. "Hoy confirmé de nuevo que lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia. Viva Cristo Rey", escribió, generando reacciones positivas entre los usuarios. Sus creencias las hizo patentes desde antes del concurso, donde fue acompañada por una imagen de la Virgen Morena, que lleva a todos lados donde va. Por cierto que la joven ya está cerca de los 3 millones de seguidores.

Christian Nodal también dio de qué hablar, por conflicto legal con Universal

Christian Nodal pasó 16 horas en el Centro de Justicia Penal Federal, a un costado del Reclusorio Oriente, para comparecer en el conflicto que sostiene con la disquera Universal Music, por la propiedad de sus canciones. Hubo un retraso de la audiencia por seis horas, por lo que prácticamente la misma comenzó ya en la noche y se fue desahogando durante la madrugada, Pasadas las 7 de la mañana la juez responsable determinó que no había elementos para vincularlos a proceso, pero eso no significa haber sido exonerado, pues de acuerdo con la Fiscalía, aún debe haber un juicio civil para saber si habrá o no acción penal en su contra. El conflicto Universal-Nodal data desde febrero de 2022 cuando el cantante presentó supuestos contratos con los que se haría dueño de canciones propiedad de la disquera.

“Siempre he creído en la justicia”, dijo Christian a su salida del Penal. Foto: David Rosas / EL UNIVERSAL