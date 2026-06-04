Efigenia Ramos sigue extrañando a Silvia Pinal, quien falleció el 28 de noviembre de 2024, sin embargo, la tiene muy presente en su vida porque se quedó con su mascota "Cosita" y porque recientemente abrió una fonda en honor de la Diva de la Época de Oro del cine mexicano.

Conocida cariñosamente como "Efi", fue la asistente personal, mano derecha y confidente incondicional de la actriz durante 35 años, y aunque "Efi" siguió con su vida tras el fallecimiento de la actriz, confesó que la extraña por haber sido parte muy importante de su vida.

El lugar, en el que se cocinarán platillos que le gustaban a Silvia Pinal, como las carnitas, llevará el nombre de la perrita que fue de la actriz y que ahora vive con Efigenia, "Cosita".

"Es una fondita chiquita, ni siquiera es restaurante , se llama 'Bistro La Cosita' , en honor a ella", expresó ante la prensa.

Sobre la perrita Chihuahua que vive con ella desde que murió Pinal, Ramos confesó que nadie se la reclamó, por lo que ya es completamente suya.

"Nadie, aquí está mi perrita, ahora sí ya puedo decir que es mía", expresó mientras la sostenía entre brazos.

Efigenia Ramos recordó que en uno de los últimos cumpleaños, Silvia Pian disfrutó de las carnitas que ella le cocinó, mismas que estarán disponibles en la fonda.

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Efigenia Ramos, conocida cariñosamente como "Efi", fue la asistente personal, mano derecha y confidente incondicional de Silvia Pinal durante 35 años. Instagram silvia.pinal.h

"Ay sí, toda esta comida se la hacía muy frecuentemente a mi jefa, a ella el encantaban las carnitas", recordó.

Y compartió que le cocinaba a su jefa todo lo que le gustaba, y aunque no podía comer ciertas cosas, lo hacía y ella lo disfrutaba.

Efigenia Ramos llegó a trabajar con Silvia Pinal a los 26 años por recomendación del político Tulio Hernández, exesposo de la actriz, inicialmente para gestionar agendas, aunque poco a poco se convirtió en su mano derecha y en una persona de confianza para toda la familia.

Efigenia admitió que sí le dieron su liquidación, sí la trataron bien los hijos de su jefa, pero como tenía deudas que pagar, se le acabó ese dinero, por lo que se le ocurrió abrir ese restaurante; aunque le ofrecieron trabajo los hijos de Pinal, ella no accedió.

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