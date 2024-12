Cuando en 2022 Silvia Pinal recibió un homenaje en el Palacio de Bellas Artes, Efigenia Ramos platicó con la prensa de su relación laboral y de la amistad que había construído con Silvia Pinal, a quien conoció en el ambiente político, y confesó que al principio no le hacía ninguna gracia trabajar con ella, no quería.

¿Las razones?, Efigenia Ramos siempre había trabajado con hombres, con políticos importantes, por lo que cuando el licenciado Tulio Hernández, quien era el esposo de Pinal en ese momento, la mandó a trabajar con ella, "yo no quería" contó entonces.

"Efi", como la llama la familia cariñosamente, contó que Pinal supo que no quería trabajar con ella, no por algo en particular, simplemente porque no le gustaba trabajar con mujeres, sin embargo tuvieron una primera plática en la que la actriz de la Época de Oro del cine mexicano le habló sobre cómo era ella y cómo iban a organizarse.

Recordó que las cosas fluyeron bien desde el principio, pues Silvia Pinal era muy disciplinada, y llevaba a cabo las recomendaciones que le daba Efigenia, quien le sabía a la política y la orientó cuando estuvo en la Cámara de Diputados.

Para Efigenia, lo más importante que se llevó de haber sido la asistente y amiga de Silvia Pinal fue su cariño, el cual no lo cambia por nada.

"El cariño que he tenido con ella es más importante que todo lo que pudiera yo obtener monetariamente"

Recordará a Pinal como una mujer humilde, cariñosa y respetuosa.

"Para todo te dice 'por favor y gracias' y eso poco lo obtienes de un jefe", consideró.

Efigenia Ramos fue asistente de Silvia Pinal por más de 30 años. Fotos: Instagram

Efigenia Ramos cierra ciclo con la familia Pinal

"Yo me voy a mi casa", dijo Efigenia Ramos en el velorio de quien fuera su jefa y amiga durante más de tres décadas, Silvia Pinal, pues tras el fallecimiento de la actriz, a quien cuidó durante los últimos años, ella regresará a su hogar para atender su salud, pues tiene cuatro aneurismas en el cerebro, aunque antes entregará cuentas a los hijos de la actriz.

"Efi", quien siempre tenía una declaración cuando la prensa preguntaba sobre Silvia Pinal o alguno de los miembros de la familia, siempre supo responder con la discreción que se necesitaba, sin ser grosera y sin dejar de ser prudente.

Como lo dijo en una entrevista de hace un par de años: "yo siempre estoy atrás", sin embargo fue una pieza muy importante en la vida de la diva Pinal, a quien "Efi" consideraba como una madre.

Es a Efigenia Ramos a quien se le ocurrió que se hiciera un inventario de las pertenencias de Silvia Pinal, las cuales actualmente están resguardadas por un notario público.

