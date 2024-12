A una semana de que Silvia Pinal muriera, las polémicas y rumores en torno a su familia no cesan, pues luego de que se sugiriera que Luis Enrique, su hijo menor, no había asistido al homenaje de Bellas Artes debido a que, la noche anterior, se habría excedido en su consumo de alcohol, ahora se dice que el músico aprovechó que el evento tenía lugar, para acudir al cerrajero y cambiar las chapas de la casa de la vida, supuestamente, para que Efigenia Ramos ya no pudiese ingresar con sus llaves.

Desde antes de que la primera actriz perdiera la vida, ya mucho se decía acerca de los problemas y diferencias que existían, aparentemente, entre Sylvia Pasquel, Alejandra y Luis Enrique Guzmán, por más que los tres se esmeraron en negar dichos rumores.

Cuando "la Pinal" estuvo hospitalizada, los hijos de la diva mostraron unión y una relación cordial, sin embargo, desde el domingo, a pocas horas de que se llevara a cabo el homenaje en Bellas Artes, se dio a conocer, de forma extraoficial a través de "Kadri Paparazzi", que mientras el evento sucedía, Luis Enrique había acudido a cambiar las chapas de la casa.

A su vez, Juan José "Pepillo" Origel reveló que "Efi" le había contado que, luego de que salieran de Bellas Artes, Sylvia y Alejandra fueron a comer con familiares que habían acudido al homenaje desde Monterrey, mientras que ella e Iván Cochegrus, amigo de la familia, habían vuelto a la funeraria donde se velaron los restos, para esperar a que les fueran entregadas las cenizas.

De acuerdo con "Kadri Paparazzi", cuando Ramos estuvo de vuelta en la casa del Pedregal se llevó la sorpresa que, al tratar de ingresar al domicilio con su llave, la combinación era otra, por lo que tuvo que tocar hasta que le fuera abierto.

También se ha dicho que el supuesto cambio de chapas habría generado un pleito entre Luis Enrique y Sylvia, quien al percatarse del cambio de chapa, habría tenido que ingresar a casa de su madre desde el acceso que da a su propiedad, pues cabe destacar que la casa de ´la Pasquel´ conecta con el interior de la casa de la actriz.

La familia no ha dado ninguna declaración acerca de estas versiones, sin embargo, se afirma que las disensiones entre los Pinal y Ramos propiciaron que la asistente de doña Silvia tomara la decisión de desligarse laboralmente, y por completo, de la dinastía.

En los últimos días, Efi ha expresado que ahora que doña Silvia no está, regresará a vivir a su domicilio para atender sus problemas de salud y cuidar a "Cosita", el perrito de la actriz al que le tiene especial cariño.

"Yo me voy a mi casa, este ambiente no es el mío, acuerdense que tengo cuatro aneurisma cerebrales, (cierro un ciclo)", precisó a la prensa.

