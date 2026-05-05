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se despidió de su madre, , el 28 de noviembre de 2024 y desde entonces pocas veces ha hablado de su duelo. Sin embargo, ese silencio está a punto de romperse y en el lenguaje que mejor conoce, la música.

La llamada "reina de corazones" usó su cuenta de Instagram para anunciar el lanzamiento de un nuevo sencillo, el cual lleva por título "Los que nos quedamos", y que estará dedicado a la fallecida diva del cine mexicano.

"Este 8 de mayo, no se pierdan la canción para mi mami. La canción que dará vida a este tour 2026", escribió la rockera.

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Junto al mensaje, también publicó una fotografía en la que se le puede ver de frente al cuadro que Diego Rivera pintara para la Pinal en 1956.

De inmediato sus fans se volcaron en amor y palabras bonitas, asegurando que ya esperaban tanto el estreno del tema como la gira, además de mostrar su alegría porque ella se hubiera quedado con ese cuadro, patrimonio no sólo de la familia Pinal, también de todos los mexicanos.

En enero de 2025, Alejandra retiró la pintura de la casa de su madre, donde permaneció alrededor de 50 años. Aunque al principio se le criticó en las redes sociales y hasta la señalaron de apropiación ilegal, semanas más tarde aclaró que solo se había llevado a restaurar.

Otro dato importante, es que esta canción no será la primera que La Guzmán le dedica su famosa madre. En 1988, en su álbum debut, incluyó el tema "Bye Mamá".

En la letra, Alejandra habla sobre la ausencia de su mamá en su vida, aunque también se muestra empática y le dice que pese a todo la entiende. Este tema las distanció por un tiempo, sobre todo después de que "la reina de corazones" la cantará en el programa "Siempre en Domingo", con su madre ahí presente.

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