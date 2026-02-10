Más Información

El MAM exhibirá 68 obras de la Colección Gelman Santander

El MAM exhibirá 68 obras de la Colección Gelman Santander

Isaac Hernández será el “Otelo mexicano”

Isaac Hernández será el “Otelo mexicano”

Despertares 2026 apuesta por lo esencial del arte

Despertares 2026 apuesta por lo esencial del arte

Anuncia SC exposición de la Colección Gelman en el MAM, previo a su traslado a España

Anuncia SC exposición de la Colección Gelman en el MAM, previo a su traslado a España

Una historia de amor tras el Holocausto

Una historia de amor tras el Holocausto

Nuevas áreas de LACMA, con obra de artista mexicana

Nuevas áreas de LACMA, con obra de artista mexicana

Alejandra Guzmán sintió de cerca a su madre, la actriz Silvia Pinal, fallecida hace un años, previo a someterse a una cirugía, la cantante vivió una experiencia extraña pero que la hizo sentir segura para que todo saliera bien, y hoy disfruta de su salud y celebra sus 58 años en familia.

La rockera se siente plena y feliz de que seguirá en los escenarios y de que tendrá otra oportunidad para cantar y bailar, aunque tiene que esperar que sea el momento.

"Me siento como nunca, porque ahora sí me sacaron bien las cosas que me molestaban", dijo a la prensa que se juntó afuera de su casa, donde cada año Silvia Pinal platicaba con el gremio cuando cumplía un año más de vida.

Alejandra compartió que una luz la deslumbró y enseguida supo que se trataba de una manifestación de su madre.

"No me pasaba la información por la médula espinal, ya tenía una hernia muy grande y no lo sabía , así que sí es un milagro; no me lo van a creer pero vi una luz increíble y dije 'aquí estás conmigo' ...yo creo en Dios y en que todos volvemos a la luz , que somos seres de luz y que nos tenemos que amar", expresó.

Se sinceró al decir que tras ver esa luz, entró a la cirugía con valentía, sabiendo que los de arriba la quieren abajo haciendo lo que más le gusta: cantar.

"Antes de la operación de las lumbares no me lo esperaba, pasé por algo y de repente vi una luz muy heavy , muy profunda, intensa, la vi y me llenó de fe, y así entré a la operación y estoy viva porque allá me quieren mucho y algo tengo que hacer y lo que mejor sé hacer es cantar", expresó.

La Guzmán celebró su cumpleaños a lo grande, pues confesó que hace tiempo no lo hacía; se dijo más que feliz porque el dolor que por más de una décadas soportó, por fin dejó de sentirlo.

"Es importante ver qué tiene uno mal, yo aguantaba mucho dolor, pero mucho; después de 13 años ya no tengo dolor. después de ¡13 chingados años, está cabrón!".

Sobre el esperado acercamiento con su hija Frida Sofía, Alejandra añora que la llamada entre ellas sea pronto, no pierde la fe y sabe lo que es ser joven y rebelde, por lo que esperará con paciencia cuando ésta se dé.

"En algún momento, nunca pierdo la fe, y que llame cuando tenga que ser el momento, ni antes ni después; porque todos fuimos jóvenes y yo también fui muy rebelde; ahora con la tecnología es otra onda", consideró.

Alejandra Guzmán admitió que aunque Apolo no resultó ser su sobrino sanguíneo, el cariño que siente por él no ha desaparecido, y tal vez en un futuro puedan reencontrarse;.

"El corazón y el cariño que le tengo a ese niño nunca va a dejar de estar aquí; es aceptar, dejar que las cosas tomen su rumbo".

Hablando de amor, la rockera está enamorada, y sólo adelantó que susodicho "pronto va a caer".

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Con Ángela Aguilar presente, exnovia de Nodal aparece en su concierto y estalla la polémica. Foto: Tomada de Instagram @andreaafloressc / AFP

Con Ángela Aguilar presente, exnovia de Nodal aparece en su concierto y estalla la polémica

Papá de Nicola Peltz defiende a su hija y a Brooklyn en la pelea con los Beckham: “Son geniales”. Foto: (Foto AP/Vianney Le Caer, archivo) / Tomada de Instagram @nicolaannepeltzbeckham

Papá de Nicola Peltz defiende a su hija y a Brooklyn en la pelea con los Beckham: “Son geniales”

Maribel Guardia responde a acusaciones de Imelda Tuñón contra José Manuel Figueroa Nos han calumniado hasta el cansancio. Foto: FERNANDA ROJAS /EL UNIVERSAL / Instagram @imetunon / AGUSTIN SALINAS/EL UNIVERSAL.

Maribel Guardia responde a acusaciones de Imelda Tuñón contra José Manuel Figueroa: "Nos han calumniado hasta el cansancio"

"Camila obsesionada con el poder”: revelan que controla a Carlos III y gobierna el palacio a gritos. Foto: (AP Photo/Carl Court, Pool)

"Camila obsesionada con el poder”: revelan que controla a Carlos III y gobierna el palacio a gritos

Justin Bieber y Hailey Bieber. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

Hailey Bieber se luce en lencería en medio de la nieve y sorprende con fotografías

[Publicidad]