La compañía Rolando Beattie Ensamble cierra la temporada "Diversas Danzas, Diversos Cuerpos" en el Palacio de Bellas Artes

El escritor Miguel Sabido es reconocido como Doctor de Doctores por el Claustro Doctoral Honoris Causa

Desigualdad social, a la baja

“La violencia de hoy es más que maldad”: Estela Ruiz Milán

FIDCDMX explica postura por cancelación de artistas israelíes

Ana García Bergua gana el Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo 2025

Alejandra Guzmán se recupera de una cirugía que le practicaron hace unas semanas y por la que tuvo que, fue en 24 de julio cuando a través de un comunicado detalló que por recomendación médica no podía seguir con "Brilla Tour".

"Esta decisión no ha sido fácil de tomar, pero es necesaria para garantizar que cuando regrese a los escenarios pueda hacerlo con la energía, entrega y calidad que ustedes merecen. Estoy comprometida con mi recuperación y con volver más fuerte para brindarles el Brilla Tour que esperan y merecen".

La rockera de 57 años fue captada por el programa "Venga la Alegría" y fues cuestionada sobre su estado de salud actual, compartió que se sometió a una intervención en la que le retiraron, entre otras cosas, líquido sinovial.

El líquido sinovial es un líquido viscoso que se encuentra en las articulaciones y actúa como lubricante y amortiguador. Su función principal es reducir la fricción entre las superficies articulares, permitiendo un movimiento suave y sin dolor.

La Guzmán sorprendió al revelar que padece hipertensión, una condición en la que la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias es persistentemente demasiado alta. Esto puede llevar a que el corazón trabaje más duro para bombear la sangre y puede dañar los vasos sanguíneos y otros órganos.

"Me quitaron líquido sinovial y muchas cositas y soy hipertensa", confesó antes de irse dentro de una camioneta.

¿Cuáles han sido los problemas de salud de Alejandra Guzmán?

La Guzmán ha sorteado varios problemas de salud a lo largo de su vida, en 2007 fue diagnosticada con un tumor en el seno que logró superar, en el 2009 fue hospitalizada debido a complicaciones graves por sustancias que le fueron inyectadas en un procedimiento estético (biopolímeros) en los glúteos y cóccix. La sustancia se había encapsulado y causado infección severa, lo que puso en peligro su vida.

La hija de Silvia Pinal se ha sometido a varias cirugías y tratamientos para remover los restos de biopolímeros encapsulados; en 2013 se sometió a una cirugía de cadera para colocar una prótesis de titanio debido al daño y desgaste provocado por años de baile y los problemas de salud derivados de los biopolímeros.

