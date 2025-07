Alejandra Guzmán publicó un comunicado, a través del que da a conocer que, lo que resta de su gira "Brilla Tour" será pospuesta ya que, luego del último concierto que ofreció en Monterrey, tuvo que ser operada y, "por recomendaciones médicas", por lo que podrá volver a los escenarios hasta el próximo año, sin embargo, el público cree que, su supuesta recaída tendría que ver con la decisión.

El pasado martes, 15 de julio, varios medios publicaron el trascendido de que, aparentemente, la rockera había vuelto a caer en su adicción por el alcohol, debido a que -supuestamente- atravesaba un duro episodio de depresión por la muerte de su madre, la diva Silvia Pinal.

A poco tiempo de que se viralizara la información, la intérprete de "Eternamente bella" publicó un video en sus redes, desmintiendo el trascendido y afirmando que ya se encontraba en Monterrey, en donde, tres días después, ofrecería uno de sus shows.

"¿Qué tal amigos?, los espero en Monterrey, no hagan caso de notas estúpidas, recaída... su abuela", expresó.

El viernes 18 llegó y, tal como estaba pactado, "la Reina de corazones" se presentó en el escenario de la Arena Monterrey, sin ningún percance ni indicio de un desempeño atropellado a lo largo del recital.

Pero, cuando las habladurías se habían dispersado, "la Guzmán" compartió un comunicado, en el que declara que, por asuntos de salud, se verá en la necesidad de posponer los shows que aún tenía por ofrecer, como parte de su tour, las cuales serán reprogramas -aún sin fechas determinadas- para el 2026, debido a una operación a la que se sometió en los recientes días.

"Por recomendaciones médicas y para priorizar mi salud, me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos agendados para 2025 al año 2026, debido a un intervención quirúrgica que me realicé tras el show de Monterrey, el pasado viernes 18 de julio", aclaró.

"La Guzmán" dijo sentirse contrariada, sin embargo, señaló que, la decisión que tomó era la única vía posible para poder entregar a sus fans un espectáculo como al que están acostumbrados y que, además, se merecen.

"Esta decisión no ha sido fácil de tomar, pero es necesaria para garantizar que, cuando regrese a los escenarios, pueda hacerlo con la energía, entrega y calidad que ustedes merecen".

En esa publicación, la rockera optó por limitar los comentarios, así ninguno de sus seguidores puede escribir nada al respecto, hecho que ha levantado sospechas de que, quizá, Alejandra sí habría recaído en el alcohol y, la reprogramación, se debería a una posible internación.

"Pero dijo ´recaída su abuela...´", "Fueron cigurgías de alcohol" y "Ella misma se lo busca por las borracheras", son algunas de las impresiones que usuarios se han hecho, luego de conocer la información.

Sin embargo, hasta este momento, no existe ninguna prueba fehaciente que respalde tal hipotético.

Guzmán también informó que los boletos comp para los conciertos del 2025, serán válidos para las fechas en que se reprogramen los shows y que, para aquellos que deseen ser reembolsados, podrán tener su dinero de vuelta, luego de que lleven a cabo el proceso correspondiente, a través de la boletera en que adquieron las entradas.

