Durante su participación como madrina en la celebración por las 100 funciones del musical "Malinche" de Nacho Cano en el Frontón México, Kenny Avilés, vocalista de Kenny y los Eléctricos y referente del rock mexicano, habló sobre distintos temas, desde el polémico beso entre Alejandra Guzmán y su padre, don Enrique Guzmán, hasta el caso de Julio César Chávez Jr. y su postura ante el retiro.

“Cada quien se besa donde le dé su chingada gana”

La cantante fue cuestionada por el momento que protagonizó Alejandra Guzmán el pasado 5 de julio en la Arena Ciudad de México, cuando besó en la boca a su padre, Enrique Guzmán, durante su regreso a los escenarios. Fiel a su estilo directo y sin tapujos, Kenny respondió:

“Oh, my fucking God. Pero cada quien se besa donde le dé su chingada gana, ¿no? La neta, me vale madre dónde lo haya besado. Yo la quiero mucho a ella, la voy a querer toda mi vida… hasta que se muera. Ya si se muere, no sé si me voy a acordar de ella”, mencionó ante los medios de comunicación.

Kenny sobre Julio César Chávez Jr.: “A mí él me cae superbien”

En medio de los festejos por "Malinche", también fue mencionado el caso de Julio César Chávez Jr., quien fue detenido el 3 de julio en Los Ángeles, California, con fines de deportación a México, tras una solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR). La autoridad mexicana lo relaciona con una investigación por posible vínculo con una organización criminal en Sinaloa.Kenny se deslindó de los rumores y compartió brevemente su opinión:

“Sí supe que lo detuvieron en California, pero no sé la historia, la verdad. A mí él me cae superbien, pero sí dicen que estaba ahí vinculado con la mafia, ¿no? Pero la verdad, no sé”, dijo respecto al tema.

“¿Retiro? Hasta que me muera”

Con casi 45 años de trayectoria en la escena musical, Kenny descartó tajantemente cualquier idea de retiro, incluso después de que Ozzy Osbourne anunciara su despedida definitiva de los escenarios.

“Claro que no me retiro, hasta que me muera, no mames. Que Dios no me quite la voz, pero si me la quita, voy a hacer música electrónica.”

Con motivo del Día del Rock, que se celebra el 13 de julio, reafirmó su compromiso con el género: “Para mí, todos los días son día del rock. Vivo del rock.”

Además de hablar sobre su carrera y su vida personal —incluido su novio varios años menor que ella—, Kenny celebró su participación como madrina de honor en Malinche, junto a figuras como María León, Mauricio Barcelata, Mónica Noguera y Erick Elías.

“Me encantó. Yo vi a Mecano cuando empezaba a cantar, imagínate que Nacho me haya invitado. Lloré con el chaparrito que baila flamenco, fue impresionante. Y todos los actores son nuevos, solo él es famoso. Está cabrón”, finalizó la artista.

