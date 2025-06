Alejandra Guzmán llamó atención en redes sociales, luego de que se negara a saludar a un fanático. El momento fue grabado por un usuario y posteriormente subido a TikTok, donde ha recibido diversas críticas.

Un creador de contenido de TikTok se acercó a la cantante Alejandra Guzmán durante un vuelo de avión, sin embargo, al momento de pedirle un saludo la cantante se tapó la cara y comenzó a toser aparentemente de forma intencional.

¿Quién es la persona a la que Alejandra Guzmán se negó a saludar?

El usuario que grabó a la intérprete de “Volverte a amar” es conocido como @mexitony. En TikTok el creador de contenido se dedica a subir videos en torno al mundo del futbol y su vida personal. El video ha recibido diversas críticas en redes sociales.

Usuarios en TikTok han comentado en el video y algunos defendieron a Alejandra Guzmán por el mal momento que habría pasado. Fans justificaron la manera de actuar de la cantante, mientras otros mencionan que ya es parte de su personalidad.

Entre los comentarios se pueden encontrar cosas como “Ya no es nada, no te preocupes”, “Qué bueno que no te aceptó, bien por Alejandra”, “¡Qué inoportuno!”, entre otros. Por otro lado, hay quienes criticaron a Alejandra Guzmán.

¿Cuándo son los próximos conciertos de Alejandra Guzmán en México?

La cantante estará dando un concierto en la Arena CDMX, el 5 de julio, como parte de su gira "BRILLA TOUR”, ante miles de fanáticos. También la estrella pisará los escenarios de la Arena Guadalajara 11 de julio y Arena Monterrey, 18 de julio.

Hasta el momento Alejandra Guzmán no ha declarado nada sobre el video que fue subido a redes sociales. El Tiktok ya cuenta con más de 95 mil vistas en la red social y es el más visto del creador de contenido.

