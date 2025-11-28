Se cumple un año de la muerte de la diva del cine mexicano Silvia Pinal, quien falleció a los 93 años tras complicaciones de salud derivadas de una neumonía, lo que le causó dos colapsos pulmonares antes de dar su último aliento.

Sus hijas, Alejandra Gúzman y Sylvia Pasquel no han dejado pasar este día sin dedicarle unas palabras a su madre, pues, ambas tomaron, a través de sus respectivas cuenta de Instagram compartieron un mensaje pensando en ella.

“Mamá ha pasado un año pero mi corazón siente que fue ayer cuando te vi por última vez. No tienes idea de cuánto te necesito; me hacen falta tus consejos, tu risa y esa mano firme que siempre me sostuvo. Te extraño tanto que duele, pero me sostengo en el inmenso amor que me dejaste. Te amo, mi Pinal hermosa, un beso hasta el cielo ¡Sin ti pero eternamente contigo mamá !”, escribió la mayor de ellas.

Alejandra Guzman fue más reservada, ya que solamente publicó una fotografía de Silvia Pinal con un mensaje en el que se puede leer: “Te extraño, gigante y espectacular”.

Además, Pasquel dijo en una entrevista con "Venga la Alegría" que ella y su familia se dieron cita en la tumba de Pinal, en donde estuvieron mucho tiempo limpiando la cripta así como conversando con el espíritu de la primera actriz a un año de su muerte.

Homenajes para Silvia Pinal

La familia de Silvia Pinal planea varios homenajes para conmemorar el aniversario luctuoso de la actriz, pues, aunque no se han dado detalles concretos, Stephanie Salas, su nieta, confirmó que Sylvia Pasquel está preparando varias actividades.

“Sin duda alguna habrá no uno, muchos (homenajes), porque la gente tiene el derecho de rendirle un homenaje, como a los grandes que han pisado los escenarios y la industria de nuestro país”, dijo.

Silvia Pinal recibió un homenaje de despedida en el Palacio de Bellas Artes tras su muerte el 28 de noviembre del 2024 en el que su familia, amigos y fans le dieron el último adiós.

Alejandra Guzmán recuerda así a su madre Silvia Pinal en su primer aniversario luctuoso.

La importancia de Silvia Pinal en el cine mexicano

Silvia Pinal nació el 16 de septiembre de 1931 en la Ciudad de México, desde muy joven comenzó su andar por el cine mexicano, pues, en 1949 tuvo su primer papel pequeño en “El pecado de Laura”.

La primer actriz fue pieza clave de la llamada época de oro de la industria fílmica nacional, participando en cintas como "El rey del barrio" (1950), "Un rincón cerca del cielo" (1952), "Yo soy muy macho" (1953).

Además, Silvia trabajó en la trilogía dirigida por Luis Buñuel, fue la protagonista de: "Viridiana" (1961), un hito en el cine, "El ángel exterminador" (1962) y el largometraje "Simón del desierto" (1965).

La historia de la película parece sacada de la misma mente de su director, pues, al tocar temas como la violación y explorar la sexualidad combinada con la religión, junto al hecho de haber sido grabada en la España franquista, la pusieron en un enorme predicamento.

“Viridiana” fue blanco de censura, Silvia Pinal tuvo que esconder entre sus pertenencias de regreso a México la única copia que quedaba del filme, aunque su esfuerzo valió la pena al ser galardonada con el León de Oro en el Festival de cine de Venecia.

Otro de los galardones internacionales de Pinal fue el Ariel a Mejor Actriz que se llevó a casa por "El inocente" (1956) en la que trabajó con Pedro Infante, premio que repetiría en 1957 por "La dulce enemiga", lo que la llevó a incursionar en Europa con proyectos en España e Italia.

Además del cine, Pinal incursionó en la política y la televisión con su recordado programa “Mujer, Casos de la vida real”, siendo por muchos años una de las actrices más queridas y reconocidas del país.

