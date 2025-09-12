Silvia Pinal hubiera cumplido hoy 95 años, y la dinastía Pinal seguramente le hubieran organizado una celebración en su casa del Pedregal, donde se reunían hijos y nietos en esta fecha especial para consentir a la diva de la Época de Oro con sus platillos favoritos y un pastel.

La muerte de la actriz el 28 de noviembre de 2024 no ha sido un impedimento para que su familia la recuerde en su cumpleaños, así lo han hecho sus nietas Stephanie Salas y Frida Sofía, hija de Sylvia Pasquel y de Alejandra Guzmán, respectivamente.

Nietas de Silvia Pinal recuerdan a su abuela en su cumpleaños

Stephanie Salas externó el amor que siente por su abuela y confesó que la extraña mucho, aunque sabe que ahora los ángeles están de fiesta.

"Abuelita Santa feliz cumpleaños hoy y todos los días vives en mi corazón. Los ángeles están de fiesta contigo en el cielo. Te amo Abu y te extraño todos los días de mi vida. Feliz cumpleaños", se lee en uno de sus mensajes", se lee.

Una fotografía en la que Pinal aparece sonriente, Stephanie escribió:

"Así la recuerdo tal cual, esa sonrisa única que siempre vivirá dentro de mi corazón, la extraño todo el tiempo yo recuerdo su cumpleaños excepcional esa sonrisa se queda no nada más en mi alma sino que ven en el corazón de su público", se lee.

"Cosita", la perrita que Silvia Pinal tenía como mascota, ahora vive con Efigenia Ramos, la mano derecha de Pinal; Stephanie recordó a la mascota de su abuela en otra foto que posteó en sus redes, donde aplaude que su abuela solía estar feliz siempre.

"Feliz cumpleaños a mi abuelita del alma aquí siempre contenta con Cosita su Chihuahua. Siempre feliz siempre radiante siempre dispuesta a darlo todo feliz cumpleaños hasta el cielo amada mía".

Frida Sofía también recordó a su abuela y reiteró lo mucho que la ama y que la extraña:

"Felicidades hasta el cielo abue, te amo mucho, siempre".

Tras la muerte de Silvia Pinal, Frida tuvo un acercamiento con su madre Alejandra, con quien actualmente mantiene comunicación después de al menos tres años de distanciamiento entre ellas; Frida ha dicho en varias ocasiones que su abuela Silvia Pinal tiene un lugar muy importante en su vida, pues siempre le dio amor incondicional.

