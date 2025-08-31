Juan José "Pepillo" Origel tiene muy presente el recuerdo de Silvia Pinal. A tres meses de que se cumpla un año de su muerte, el conductor sigue adoleciendo su ausencia y, entre sus memorias más entreñables, se encuentran los viajes que emprendió con la diva a Acapulco, el lugar donde le hizo un sinfín de confesiones acerca de los romances que marcaron su vida.

En una conversación con "Burro" Van Rankin, Pepillo contó que la primera vez que vio a "la Pinal" fue en su natal Guanajuato, en la época en que todavía trabajaba en el "Sol de León", medio para que la entrevistó.

Desde ese momento, quedó maravillado con su elegancia e hidalguía, pero no fue sino hasta que Origel se estableción en la CDMX, y se destacó como comentarista de espectáculos, que crearon una amistad y, con el tiempo, su lazo se estrechó cada vez más.

"La conocí en León, fui a entrevistarla, me recibió maravilloso, divina, me pareció una mujer fuera de serie, pero luego ya, pasó el tiempo, me vengo a vivir a México y, es acá, que me hago amigo de ella, pero de corazón, te puedo decir que, hasta el día de hoy, no puedo olvidarla, la tengo en mi corazón", confió a Burro, conmovido.

Fue así que Van Rankín le pidió que compartiera uno de los viajes más representantivos con la diva, solicitándole que le hablara de las aventuras que pasaron juntos en Venencia, sin embargo, Pepillo le dijo que, para él, fueron todavía más especiales, y significativas, las visitas que hicieron al puerto de Acapulco.

"Esas tardes acapulqueñas, donde me contó la historia de sus amores que, ni en ninguna historia que han contado de ella, han dicho lo que realmente vivió ella, de quién estuvo enamorada, hay muchas cosas que nadie sabe y me lo contaba con la confianza de que yo nunca la iba a traicionar", expresó.

Recordó que doña Silvia gustaba de beber vodka y, siempre que charlaban, estaban acompañados de una copa.

Pero no quiso ahondar en detalles, al menos, no acerca de las confesiones de amor que le hizo pues, ni cuando era comentarista de televisión, osó revelar sus secretos.

"Todo eso que Silvia me contó, me lo voy a callar y me lo voy a llevar así, híjole..., yo quisiera contarte muchas cosas (Burro), pero no te puedo decir", precisó.

Lo único que confió fue que la actriz tuvo alrededor de cuatro romances entrañables.

También destacó que fue testigo de como los hombres quedaban cautivados por doña Silvia, pues era una mujer de la cual era muy sencillo enamorarse.

"Es que, todo el mundo se enamoraba de Silvia Pinal; en primer lugar, por su belleza, en segundo lugar, su trato, tenía una conversación..., tenía una vida que le dio para tener esa conversación de entretenerte toda una tarde y, después, te enamorabas, te llegaba el amor".

No dejó pasar desapercibido el hecho de que, entre esas charlas, le hablala del gran amor que profesaba por Luis Enrique, su hijo menor.

"Me decía, por ejemplo, que adoraba a su hijo Luis Enrique, siempre hablaba bien de Luis Enrique", dijo.

Y, cuando "Burro" le preguntó si también le hablaba de su lazo con Alejandra Guzmán, "Pepillo" se limitó a reiterar:

"Siempre hablaba bien de Luis Enrique".

