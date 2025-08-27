Más Información

Encuentran en Argentina un cuadro robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial tras décadas de búsqueda

Encuentran en Argentina un cuadro robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial tras décadas de búsqueda

Explorar riqueza histórica de Ecatepec, en deuda

Explorar riqueza histórica de Ecatepec, en deuda

Mextrópoli reflexionará sobre la crisis que ha causado la gentrificación

Mextrópoli reflexionará sobre la crisis que ha causado la gentrificación

La FIL Monterrey anuncia programa: Laura Restrepo, Rosa Montero y Tatiana Tîbuleac

La FIL Monterrey anuncia programa: Laura Restrepo, Rosa Montero y Tatiana Tîbuleac

Guillermo Sheridan: 75 años del genio humorístico, estudioso de la poesía y crítico del poder

Guillermo Sheridan: 75 años del genio humorístico, estudioso de la poesía y crítico del poder

Eduardo Cerdán, ganador del Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero

Eduardo Cerdán, ganador del Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero

, expareja de , hace efectivo su derecho de réplica, luego de que , asistente de Silvia Pinal, afirmara que robó joyas de la diva y que, mientras convivió con la familia, dejó entrever que quería sacar provechó económico de la dinastía y, afirma, que fue "Efi" quien abusaba de la confianza que la familia depositó en ella.

Hace unos días, "Efi" ofreció una entrevista a Matilde Obregón, en la que habló de algunas de las experiencias que vivió con la familia Pinal, durante los 35 años que fungió como asistente de la primera actriz.

Otro de los temas que abordó fue el trató que sostuvo con Mayela, que tuvo un noviazgo, de alrededor de 13 años con Luis Enrique, de la que nunca se fió, debido a cómo se expresaba y la forma en que se comportaba.

Lee también:

De acuerdo con Ramos, desde que Laguna visitó, por vez primera, la casa del Pedregal, y a quien se la presentaron sólo como amiga del hijo menor de "la Pinal", la entonces joven se interesó en las pertenencias de la casa, y el valor de algunos objetos, como cuadros de importantes pintores.

"Llegar a una casa y decir ´esta pintura vale tanto, esta escultura vale tanto´, a mí me parece que eso no debe de ser, aparte, es una falta de educación ponerle precio a las cosas, ya desde ahí, no me gustó...", argumentó "Efi".

También, expresó que, desde que Mayela llegó a la familia, las controversias acaecieron en los Pinal, sugiriendo que fue ella quien vendía exclusivas a las revistas de espectáculos para ser retribuida económicamente, lo que afectó la reputación de todas y todos sus integrantes.

Lee también:

Tras conocer la postura de Ramos, molesta, Mayela no sólo negó todas las afirmaciones en su contra, sino que señaló a "Efi" por, presuntamente, haber abusado de la confianza de doña Silvia y hacer uso indebido del dinero de la diva.

Esto dijo en entrevista con el comunicador argentino Max Lumbia:

"La que cuidaba a doña Silvia, la que cobraba las rentas, la que tenía el efectivo, Luis Enrique la cachó mil veces robando, mil veces, ella sí la cacharon robando, no decían nada por la señora Pinal, que no se le olvide a Efigenia, que no se le olvide el collar que le robó a Silvia Pinal", expresó.

Lee también:

Además, aseguró que en la casa, a excepción de doña Silvia, ningún integrante de la familia sostenía una buena relación con "Efi", a diferencia de lo que los hijos de la diva habrían tratado de aparentar de forma pública.

"Si supiera que nadie la soportaba en esa familia, nadie... todo mundo hablaba pestes de ella, todos, todos... si la tenían ahí era porque no les quedaba otra, Dios quiera, descubran todas las cosas que se robó porque ella sí es una ratera, ella sí es una mentirosa, sí es una persona que se aprovechó de esa familia y que, seguro, se sigue aprovechando", precisó.

Otra de las declaraciones que hizo fue que "Efi" le entregaba dinero de doña Silvia para los gastos de Apolo, su hijo, y no era una cantidad que saliera de sus bolsillos, como ella ha afirmado en diferentes ocasiones.

* Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“Shakira, hermana, ya eres mexicana”. Así conquistó México con cover de ‘Sombras’, mariachi y Danna. Foto: EFE

“Shakira, hermana, ya eres mexicana”. Así conquistó México con cover de ‘Sombras’, mariachi y Danna

Cazzu “rompe el internet” con sesión en look lencero para promover su gira ‘Latinaje’ por Latinoamérica. Foto: Instagram

Cazzu “rompe el internet” con sesión en look lencero para promover su gira ‘Latinaje’ por Latinoamérica

“Marry me, Juliet”. Taylor Swift le da el sí a Travis Kelce, así anunciaron su próxima boda. FOTOS. Foto: AP

“Marry me, Juliet”. Taylor Swift le da el sí a Travis Kelce tras dos años de noviazgo

¿Cuál es el estado de salud de 'La Chilindrina'? Esto se sabe. Foto: Lachilindrina_oficial / IG

¿Cuál es el estado de salud de 'La Chilindrina'? Esto se sabe

Foto: EFE

Adamari López y el minivestido azul celeste con el que conquistó a los 54 años