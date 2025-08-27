Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán, hace efectivo su derecho de réplica, luego de que Efigenia Ramos, asistente de Silvia Pinal, afirmara que robó joyas de la diva y que, mientras convivió con la familia, dejó entrever que quería sacar provechó económico de la dinastía y, afirma, que fue "Efi" quien abusaba de la confianza que la familia depositó en ella.

Hace unos días, "Efi" ofreció una entrevista a Matilde Obregón, en la que habló de algunas de las experiencias que vivió con la familia Pinal, durante los 35 años que fungió como asistente de la primera actriz.

Otro de los temas que abordó fue el trató que sostuvo con Mayela, que tuvo un noviazgo, de alrededor de 13 años con Luis Enrique, de la que nunca se fió, debido a cómo se expresaba y la forma en que se comportaba.

Lee también: Efigenia, exasistente de Silvia Pinal, lamenta el destino de Apolo, el niño que creían era nieto de la actriz

De acuerdo con Ramos, desde que Laguna visitó, por vez primera, la casa del Pedregal, y a quien se la presentaron sólo como amiga del hijo menor de "la Pinal", la entonces joven se interesó en las pertenencias de la casa, y el valor de algunos objetos, como cuadros de importantes pintores.

"Llegar a una casa y decir ´esta pintura vale tanto, esta escultura vale tanto´, a mí me parece que eso no debe de ser, aparte, es una falta de educación ponerle precio a las cosas, ya desde ahí, no me gustó...", argumentó "Efi".

También, expresó que, desde que Mayela llegó a la familia, las controversias acaecieron en los Pinal, sugiriendo que fue ella quien vendía exclusivas a las revistas de espectáculos para ser retribuida económicamente, lo que afectó la reputación de todas y todos sus integrantes.

Lee también: La herencia de Silvia Pinal se queda sin albacea tras la renuncia de María Elena Galindo

Tras conocer la postura de Ramos, molesta, Mayela no sólo negó todas las afirmaciones en su contra, sino que señaló a "Efi" por, presuntamente, haber abusado de la confianza de doña Silvia y hacer uso indebido del dinero de la diva.

Esto dijo en entrevista con el comunicador argentino Max Lumbia:

"La que cuidaba a doña Silvia, la que cobraba las rentas, la que tenía el efectivo, Luis Enrique la cachó mil veces robando, mil veces, ella sí la cacharon robando, no decían nada por la señora Pinal, que no se le olvide a Efigenia, que no se le olvide el collar que le robó a Silvia Pinal", expresó.

Lee también: Hijos de Silvia Pinal, sorprendidos por la herencia que dejó su madre; es más dinero del que creían

Además, aseguró que en la casa, a excepción de doña Silvia, ningún integrante de la familia sostenía una buena relación con "Efi", a diferencia de lo que los hijos de la diva habrían tratado de aparentar de forma pública.

"Si supiera que nadie la soportaba en esa familia, nadie... todo mundo hablaba pestes de ella, todos, todos... si la tenían ahí era porque no les quedaba otra, Dios quiera, descubran todas las cosas que se robó porque ella sí es una ratera, ella sí es una mentirosa, sí es una persona que se aprovechó de esa familia y que, seguro, se sigue aprovechando", precisó.

Otra de las declaraciones que hizo fue que "Efi" le entregaba dinero de doña Silvia para los gastos de Apolo, su hijo, y no era una cantidad que saliera de sus bolsillos, como ella ha afirmado en diferentes ocasiones.