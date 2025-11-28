En el 2000, Alejandro Gertz Manero cruzó la barrera de ser un funcionario público, al servicio de la gente, a ser protagonista de programas, secciones y revistas de espectáculos.

El entonces Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, había saltado a la palestra mediática del periodismo llamado sotf, por ser uno de los denunciantes en contra de Silvia Pinal por un presunto fraude de 9.5 millones de pesos, mientras la diva fue presidente de la Asociación de Productores de Teatro (Protea), a principios de los 90s.

Gertz Manero, ahora de nuevo en el ojo mediático tras su renuncia a la Fiscalía General de la República, fue productor de algunas obras y fundador de Protea y secretario de la Asociación cuando Pinal la había presidido (1989-1992).

Pero justo en 1992 la actriz, quien este viernes cumple su primer aniversario luctuoso, se reeligió violando las reglas, lo que hizo que Gertz Manero y el también productor Armando Cuspinera demandaran civilmente para anular la asamblea, lo cual lo otorgó una corte del Tribunal Superior en 1996.

En ese lapso se dio un peritaje en el que se descubrió el faltante económico y fue cuando comenzó todo, que acabó con el autoexilio de Pinal en Estados Unidos, por varios meses.

En mayo del 2000, Gertz Manero recibió a EL UNIVERSAL para dar su versión de los hechos. En esa entrevista dijo que, de acuerdo con lo establecido por la Corte, él seguía siendo Secretario de Protea, pero ni siquiera lo dejaban entrar.

“Lo único que quiero es que la Asociación rinda cuentas, que trabaje dentro de la ley y sigamos adelante”, expuso el entonces funcionario de Andrés Manuel López Obrador, jefe del gobierno capitalino.

Reconoció que productores lo habían buscado para encontrar una solución al caso Pinal y él estaba dispuesto a hacerlo.

“No tenemos ánimo de molestar a nadie, lo que queremos es regresar a la legalidad. Lo único que tenemos que hacer es algo muy sencillo: que estas personas que siguieron administrando la asociación, nos entreguen las cuentas”, subrayó.

A finales del 2000, Pinal regresó a México, luego de que un juez determinó que la acusación era infundada. La actriz llegó al aeropuerto capitalino y lanzó la frase de que regresaba con su imagen limpia.

Ocho años después, Pinal recibió un presunto citatorio por el caso Protea. Entonces se comunicó con la también productora Tina Galindo, quien la tranquilizó diciéndole que se reuniría con Gertz Manero para saber qué pasaba. Fue una falsa alarma.

En diciembre de 2008, en un restaurante de Polanco, Pinal y Gertz Manero (con Galindo entre ellos), encabezaron una reunión histórica.

“Si hubo diferencias ya se olvidaron y ahora comienza una nueva historia”, dijo Pinal a la prensa.

“Todo ha sido muy cordial”, respaldó Gertz Manero.

