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Volaris y Turkish Airlines anunciaron la firma de un acuerdo de código compartido para fortalecer la conectividad aérea entre México y el resto del mundo.
Este acuerdo permitirá conectar la red internacional de Turkish Airlines, una de las aerolíneas que vuela a más países en el mundo, con la red doméstica de Volaris, creando nuevas oportunidades de viaje entre México, Europa, Medio Oriente, Asia y África.
A través de esta alianza, los clientes de Turkish Airlines podrán viajar desde Estambul hacia los aeropuertos de Ciudad de México y Cancún, y desde ahí conectar con varios destinos operados por Volaris dentro de México.
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Asimismo, los viajeros en México tendrán acceso, mediante Turkish Airlines, a una de las redes globales más amplias que abarca más de 130 países.
Los pasajeros podrán adquirir un solo itinerario, documentar su equipaje hasta el destino final, de acuerdo con regulaciones aplicables, y contar con protección en caso de afectaciones en cualquiera de los segmentos del viaje, facilitando conexiones más ágiles y eficientes.
“Esta alianza fortalece nuestra propuesta de valor al ampliar las opciones de conectividad internacional y posiciona a Volaris como un socio clave para aerolíneas internacionales en México”, dijo Holger Blankenstein, vicepresidente ejecutivo de Volaris, en un comunicado.
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Por su parte Levent Konukcu, director de Inversiones y Estrategia de Turkish Airlines, destacó que México es un mercado importante para la aerolínea turca y esta colaboración representa una oportunidad para fortalecer su presencia y ampliar su conectividad en el país.
Actualmente, Volaris es la única aerolínea mexicana con la que Turkish Airlines mantiene una alianza de código compartido. El convenio entró en vigor el 3 de junio de 2026.
mcc
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