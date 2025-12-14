Más Información

Jafar Panahi y el perdón punitivo, por Jorge Ayala Blanco

“Busco al animal salvaje que vive dentro de nosotros”: entrevista a Pilar Quintana

Luisa Valenzuela: “Para mí, escribir es avanzar hacia lo desconocido”

El concierto de Bad Bunny y el inicio del maratón Guadalupe-Reyes, en los memes de la semana

"Dirimir la violencia de género con escritura": entrevista a Cristina Rivera Garza

¿Qué pasa con Baum?: fragmento de la nueva novela de Woody Allen

, quien representó a en el certamen de , reapareció públicamente tras regresar a su país luego de permanecer casi un mes en terapia. La modelo fue diagnosticada en Tailandia con una , después de sufrir una fuerte caída durante la competencia.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes en las que se observa a Henry siendo trasladada en silla de ruedas, lo que evidenció el delicado estado de salud en el que se encuentra actualmente y generó preocupación entre sus seguidores.

De acuerdo con información del periodista Damion Mitchell, Miss Jamaica, fue recibida en el aeropuerto por su padre, su asesor legal Marc Ramsay, así como por Carl Williams y Mark McDermott, codirectores nacionales de la Organización Miss Universo Jamaica.

La Organización Miss Universo aclaró que cubrió en su totalidad los gastos médicos y de rehabilitación de Gabrielle Henry durante su estancia en Tailandia, además del alojamiento y manutención de su madre y su hermana.

En el comunicado oficial emitido por el certamen internacional, se detallaron las circunstancias del accidente ocurrido durante las preliminares.

“Dr. Henry sufrió una caída grave a través de una abertura en el escenario mientras realizaba su caminata durante la competencia preliminar, lo que ocasionó una hemorragia intracraneal con pérdida de la conciencia, una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones significativas”, señala el documento.

Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025. Foto: Instagram, vía @officialgabriellehenry
Desfile de Fátima Bosch

Este domingo, la ganadora de Miss Universo 2025, Fátima Bosch, regresó a su natal Tabasco, donde iniciará su labor social con la donación de juguetes para niñas y niños que padecen cáncer y VIH en el Hospital del Niño “Rodolfo Nieto Padrón”.

El gobierno del estado preparó un desfile de bienvenida para la reina de belleza, el cual comenzará a las 16:00 horas en el malecón Carlos A. Madrazo y recorrerá puntos emblemáticos como el Parque Guacamayos, la Curva del Diablo y el Hospital de Pemex, para concluir en la Fuente del Chorro.

Miss Universo 2025 regresa a Tabasco; Fátima Bosch se dice más fuerte que nunca. Foto: Leobardo Martínez
