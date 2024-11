¿Qué es ser demisexual?; este es el significado de la orientación con la que se identifica Tulisa Contostavlos y Megan Fox

En las últimas horas, el nombre de Tulisa Contostavlos, cantante británica y reconocida por su participación como juez en el programa X Factor, se ha convertido en en tendencia en redes sociales. Esto luego de que durante un episodio del reality I’m A Celebrity, la artista de 36 años compartiera aspectos íntimos de su vida.

Acompañada por otras celebridades durante el programa, Contostavlos reveló que lleva más de tres años practicando el celibato y que se identifica como demisexual.

"Aunque he estado ahí, nunca he tenido una cita real con nadie de allí. Soy muy cautelosa. Me siento demisexual, necesito tener un vínculo emocional muy cercano con alguien (...) Necesito profundidad real. Soy una persona que se enciende muy lentamente", expresó.

Además contó que por esa razón evita el uso de aplicaciones de citas debido a que necesita establecer un vínculo emocional profundo con alguien antes de considerar una relación más íntima.

Lee también: La fórmula de resolver con éxito una discusión con tu pareja; esto dice experta

¿Qué es ser demisexual?

La demisexualidad es una orientación sexual que se define por la necesidad de establecer un vínculo emocional antes de experimentar atracción sexual hacia otra persona. Esto implica que quienes se identifican como demisexuales no sienten atracción sexual de forma espontánea o basada únicamente en el aspecto físico, sino que requieren una conexión emocional significativa.

Demisexualidad. Fuente: Freepik

¿Cuáles son las características de una persona demisexual?

Las personas demisexuales suelen desarrollar sentimientos de atracción sexual más lentamente en comparación con otras orientaciones.

de atracción sexual más lentamente en comparación con otras orientaciones. Por lo general, sienten atracción únicamente hacia personas con quienes han formado una relación de amistad o confianza previa .

únicamente hacia con quienes han formado una . Además, suelen priorizar la intimidad emocional sobre el aspecto físico y tienden a interesarse únicamente en una persona a la vez.

Otros famosos que se han declarado demisexual

Tulisa no es la única figura pública que se ha identificado como demisexual. Otros artistas y celebridades también han compartido su experiencia al respecto. Entre ellos se encuentran:

Evan Rachel Wood, quien explicó en 2011 que solo siente atracción sexual si está emocionalmente conectada con alguien.

Shailene Woodley, quien ha señalado que le toma tiempo desarrollar sentimientos románticos o de atracción sexual.

Shailene Woodley. Foto: Redes sociales

Megan Fox, quien ha mencionado que se siente atraída sexualmente por una sola persona en su vida.

Megan Fox. Foto: Redes sociales

Demi Lovato, Javier Ibarreche y Ana Milán, quienes también han abordado públicamente el tema.

También te interesará:

Mejora la salud de tu hígado con el jugo de esta verdura; activa la bilis y procesa mejor las grasas

La poderosa fuente de satisfacción en las mujeres entre 40 y 65 años; especialista de Harvard responde

¿Hay clases este viernes 22 de noviembre?; esto dice el calendario SEP

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv