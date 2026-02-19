México realizó en el mercado de deuda local, bonos gubernamentales y sustentables por un total de 35 mil millones de pesos, informó esta noche la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Se trata de una colocación simultánea de Bondes G por 31 mil 450 millones de pesos y del Bono S por 3 mil 550 millones de millones de pesos.

Hacienda destacó que la emisión alcanzó una demanda total por parte de los inversionistas de 82 mil 257 millones de pesos, es decir 2.35 veces el monto colocado.

Lee también México colocó 2 bonos sostenibles por 26 mil 200 mdp

Lo anterior, afirmó, reflejó una alta participación de inversionistas nacionales y extranjeros, que según la dependencia, muestra la confianza hacia los instrumentos sostenibles emitidos por el gobierno federal al amparo del nuevo Marco de Referencia Soberano de Financiamiento Sostenible.

Indicó que con esta operación, México contribuye a su Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible y a consolidar las curvas de rendimiento sostenibles, un insumo fundamental de referencia para futuras emisiones temáticas hacia distintos sectores e intermediarios.

Se respetó lo que establece la Ley Federal de Deuda Pública y está dentro del límite de endeudamiento autorizado por el Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2026, subrayó.

La emisión incluye tres tramos a 3, 4 y 6 años, además de un bono a 10 años con tasa fija de 8.86%. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL

Detalló que debido a que fue una emisión por medio de vasos comunicantes, para el Bondes G se realizó una emisión de tres tramos: la primera por 8 mil 050 millones de pesos en el plazo de 3 años.

Una segunda por 9 mil 350 millones de pesos con vencimiento a 4 años y la tercera por 14 mil 050 millones de pesos a 6 años.

Lee también México coloca eurobonos sostenibles por 4 mil 750 mde; Hacienda adelanta financiamiento en Europa

Cada uno de los plazos presentó una sobretasa de 0.1579%, 0.1844% y 0.2074%, respectivamente.

Mientras que el Bono S a 10 años salió con una tasa fija de 8.86%.

Enfatizó que este bono está vinculado con los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), por lo cual, los recursos obtenidos se destinan a proyectos con beneficios ambientales, sociales y de buena gobernanza, alineados con las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa