México acudió a los mercados de deuda para colocar dos bonos sostenibles que tuvieron una buena recepción de los inversionistas nacionales y extranjeros, informó la Secretaría de Hacienda.

Los recursos servirán para apoyar programas presupuestarios que cumplen con los criterios establecidos en el Marco de Referencia de los Bonos Soberanos vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible.

Es decir para educación, salud, infraestructura hídrica, conservación y protección de la biodiversidad, entre otros.

Lo anterior tal y como se establece en el portafolio de Gastos Elegibles correspondientes al ejercicio fiscal 2025, afirmó la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en un comunicado.

La emisión fue por un total de 26 mil 200 millones de pesos, pero la demanda superó ese monto con 48 mil 12 millones de pesos, equivalente a 1.83 veces, reflejando el apetito de los inversionistas por ese tipo de papel respaldado por el gobierno federal bajo la estrategia de finanzas sostenibles para proyectos con criterios ambientales, sociales y de gobernanza.

Se utilizó el mecanismo financiero conocido como “vasos comunicantes” en el que se ofrecen simultáneamente varios instrumentos de deuda con un límite de máximo monto conjunto.

Así, se vendieron 6 mil 200 millones de pesos en Bondes G con una asignación de 7 mil millones de pesos al plazo de 2 años; para el de vencimiento de 4 años, 6 mil 900 millones y para el de seis años 2 mil 300 millones de pesos.

Cada uno salió con una sobretasa de 0.1609%, 0.1824% y 0.2029%, respectivamente, detalló la dependencia.

Para el Bono S a 10 años se subastaron 10 mil millones de pesos el Bono S con una tasa de rendimiento de 8.86%.

Hacienda ponderó que esta operación en los mercados se realizó en estricto apego a lo dispuesto en la Ley Federal de Deuda Pública y dentro de los techos de endeudamiento aprobados por el Congreso de la Unión para el presente año.

¿QUÉ SON LOS BONDES G y S?

Los Bondes G son instrumentos sostenibles a tasa flotante, referenciados a la TIIE de Fondeo del Banco de México, lo que les permite ajustarse dinámicamente a las condiciones de liquidez del mercado.

El Bono S es un instrumento sostenible a tasa fija con cupón de 8%.

Su vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible, responde a un enfoque estratégico de finanzas sostenibles, que permite transparentar la asignación de recursos presupuestarios con proyectos con criterios Ambientales, Sociales y de Gobierno (ASG), y las metas nacionales y estándares internacionales de sostenibilidad.

