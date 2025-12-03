En los últimos tres años, el pago de la deuda que hicieron los países en desarrollo superó al financiamiento nuevo que recibieron, destacó el Banco Mundial (BM) en un informe que dio a conocer este miércoles.

Tan sólo en 2024 la deuda externa combinada de los países de ingresos medios y bajos alcanzó un máximo histórico de 8.9 billones de dólares, enfatizó

De ahí que advirtió que si bien las tasas de interés van a la baja, el riesgo aún está latente, por lo que no deben apresurarse por contratar más deuda.

Según el organismo, los pagos para afrontar los compromisos relacionados con los pasivos alcanzaron su nivel más alto en 50 años durante el período 2022-2024 en los países en desarrollo.

Durante ese periodo desembolsaron 741 mil millones de dólares más en capital e intereses de su deuda externa que lo que recibieron en nuevo financiamiento, la mayor brecha en al menos 50 años, indicó.

Sin embargo, la mayoría de los países obtuvieron un margen de maniobra para afrontar su deuda el año pasado, cuando el costo del dinero alcanzó su punto máximo y los mercados de bonos se reabrieron.

Esto permitió a muchas naciones evitar el riesgo de impago mediante la reestructuración de su deuda, de acuerdo con el Informe sobre la Deuda Internacional.

El informe muestra que los países en desarrollo reestructuraron 90 mil millones de dólares de deuda externa en 2024, más que en cualquier otro momento desde 2010.

Deuda externa. Foto: Pixabay

Inversionistas en bonos superan cifras en reembolsos de capital e intereses

Por su parte, los inversionistas en bonos inyectaron 80 mil millones de dólares más que lo que recibieron en reembolsos de capital e intereses, lo que ayudó a varios países a completar emisiones de bonos multimillonarias.

En tanto que los fondos tuvieron un alto costo: las tasas de interés rondaban el 10%, aproximadamente el doble que antes de 2020, se indica en el reporte.

Al respecto el economista jefe y vicepresidente sénior de Economía del Desarrollo del Grupo Banco Mundial, Indermit Gill, dijo “puede que las condiciones financieras mundiales estén mejorando, pero los países en desarrollo no deben engañarse: no están a salvo”.

Alertó que “su acumulación de deuda continúa, a veces de formas nuevas y perniciosas. Los responsables de las políticas públicas de todo el mundo deberían aprovechar al máximo el margen de maniobra actual para sanear sus finanzas, en lugar de recurrir apresuradamente a los mercados de deuda externa”.

