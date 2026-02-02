Más Información

Los principales ferroviaria en el país terminaron el 2025 con un subejercicio en el destinado.

Incluso, en algunos casos, su presupuesto aumentó, pero concluyeron sin ejercerse en su totalidad.

Así lo muestran datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) en un análisis realizado con base en el Informe Trimestral de las Finanzas y la Deuda Públicas que entregó la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Congreso de la Unión.

Entre los principales programas y proyectos de inversión, señala el Plurianual de Conservación relacionado con la libres de peaje, para el cual se aprobaron 10 mil millones de pesos para 2025-2026.

Sin embargo, en el transcurso del año pasado sufrió un ajuste a la baja para quedar en 8 mil 208 millones de pesos, de los cuales se ejercieron 6 mil 116 millones de pesos.

Otro, que había sido castigado al no haberle asignado ningún recurso, fue el AIFA-Pachuca, pero al final de cuentas salió ganando con una modificación que hizo la SHCP al recibir 22 mil 930 mil millones de pesos.

De ese monto, solo se gastaron 21 mil 121 millones de pesos.

Las obras de ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano Lechería-Jaltocan–AIFA, se beneficiaron con las modificaciones en el presupuesto que hizo la dependencia, pues la únicamente autorizó 277.3 millones de pesos y finalmente se le canalizaron casi 5 mil millones de pesos.

Con los cambios de la secretaría de Hacienda se le dieron 4 mil 947 millones, no obstante se ejercieron 4 mil 812 millones de pesos.

Tampoco se tenían recursos para los estudios de preinversión para el Sistema Férreo México–Nogales, ya que estaba en ceros.

Finalmente, la secretaría de Hacienda hizo una revisión y le otorgó mil 786 millones de pesos, pero solo se gastaron 169.2 millones de pesos al concluir el 2025.

