Año Nuevo 2026: ¿qué significado tiene cada color de ropa que se utiliza?

Localizan sin vida a Nataly Monserrat: ¿quién era la familiar de la esposa de “El Capi” Pérez?

Attolini genera polémica por tuit inicial de “evento ferroviario”; niega que sea “eufemismo” de accidente en Tren Interoceánico

Aromatizante natural en casa: así funciona hervir limón, canela y jengibre

Año Nuevo 2026: ¿es realmente enero el momento ideal para crear un hábito? Esto dice la ciencia

El diputado local de Morena, Antonio Attolini Murra, desató polémica en redes sociales tras referirse, a los pocos minutos de ocurrido, al descarrilamiento del en Oaxaca que dejó más de una decena de muertos y 98 lesionados como un “evento ferroviario”.

El legislador por Coahuila señaló que dichos “eventos ferroviarios” son comunes en todos los países que tienen redes de trenes, incluso en los más desarrollados:

“Lo raro no es que ocurran, lo importante es qué tipo de eventos, con qué frecuencia, qué tan graves, y cómo se gestionan”, agregó. Attolini Murra aseguró asimismo que lo sucedido en Oaxaca con el Tren Interoceánico está bajo supervisión y atención institucional.

Defendió que referirse a lo ocurrido como “evento ferroviario” no es un eufemismo, sino que es la forma en la que se conoce y atiende el incidente en el ámbito ferroviario.

“Es terrible lo que ha sucedido y confío en que la Presidenta (Claudia Sheinbaum Pardo), su gabinete y las autoridades locales están trabajando en ello”, dijo.

Posteriormente, casi ocho horas después del accidente, expresó su solidaridad con las víctimas e hizo un llamado a la prudencia en los medios de comunicación.

“A partir de lo que la Presidenta ha informado, ahora sabemos que este evento se trató de un accidente grave, derivado de un probable exceso de velocidad que provocó el descarrilamiento de varios vagones resultando en la trágica y lamentable muerte de 13 personas y lastimando a un centenar más”, señaló.

Reiteró que “no hay eufemismo” ni intento por tapar nada, ya que conforme pasa el tiempo “vamos sabiendo más y más sobre las condiciones que propiciaron que sucediera este hecho tan lamentable”.

El morenista destacó que la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por , inició una investigación tras el descarrilamiento. A la vez, resaltó la labor del director del IMSS, Zoé Robledo, quien reportó que todos los servicios de salud están trabajando y atendiendo a las víctimas.

“La colaboración por parte del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, es plena también. No debe haber impunidad: ¿Qué pasó y quién o quiénes son los responsables? Atentos mañana a la conferencia de la Presidenta”, pidió Attolini Murra.

