Con el objetivo de combatir la plaga por gusano barrenador, el Gobierno de México instaló en la Secretaría de Bienestar la Comisión Nacional para la Atención del Gusano Barrenador del Ganado, una estrategia preventiva y de control técnico.

La Comisión será coordinada por la Subsecretaría de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar, encabezada por Columba Jazmín López Gutiérrez y busca ampliar el alcance de la estrategia nacional mediante la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.

De acuerdo con el boletín, la estrategia nacional, que es coordinada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), se refuerza con la instalación de este grupo de trabajo y fortalece una respuesta unificada en todo el territorio ante la plaga.

Lee también Tamaulipas anuncia blindaje contra gusano barrenador del ganado; reitera cierre de puntos de ingreso y tránsito con otros estados

Los bovinos son la especie más afectada por el gusano barrenador. Foto: Especial

¿Cómo funciona la Comisión para atender plaga del gusano barrenador en México?

La Secretaría de Bienestar detalló que el trabajo de la Comisión consta de una agenda que integra formación de comités estatales y regionales, capacitación a tomadores de decisiones, personal técnico y productores.

También se esperan campañas de difusión y sensibilización; trampeo y acciones de supresión, además del registro y monitoreo en el sistema de información epidemiológica de SENASICA, con seguimiento y evaluación permanente para orientar decisiones en campo.

Lee también Precio de la carne de res sube 16.5% en México; extorsión e inseguridad presionan al alza, advierte Comecarne

La Comisión también integra al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y otras instancias que colaboran, además los gobiernos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas y Guerrero.

Como parte de la estrategia, también se incorporan las y los derechohabientes de Sembrando Vida en tareas comunitarias como trampeo, reporte y vigilancia, lo que ha permitido la colocación de 234 mil 280 trampas, 3 mil 923 técnicos productivos y sociales, así como 422 mil 530 sembradoras y sembradores.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro