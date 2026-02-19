Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura reitera el cierre de los puntos de ingreso y tránsito de ganado proveniente de entidades como Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz, como medida preventiva ante la presencia del gusano barrenador del ganado, con el objetivo de proteger el hato ganadero y salvaguardar la sanidad animal en Tamaulipas.

El titular de la dependencia estatal, Antonio Varela Flores, exhortó a la población y a las y los productores a mantenerse atentos al ingreso de ganado bovino, ovino, caprino, equino, porcino y animales de sangre caliente, ya que esta disposición vigente desde agosto de 2025 tiene como finalidad prioritaria salvaguardar la sanidad pecuaria del estado, proteger el patrimonio del sector productivo y prevenir la propagación de esta plaga en el territorio tamaulipeco.

“El gusano barrenador del ganado representa un riesgo significativo para el sector pecuario, ya que impacta directamente la salud del hato, provoca pérdidas económicas considerables y compromete la productividad”, dijo el funcionario.

Mencionó que la medida incluye el reforzamiento de los puntos de inspección sanitaria, mayor vigilancia en carreteras y la coordinación permanente con autoridades federales y organismos del sector, a fin de asegurar el cumplimiento estricto de la disposición.

El gusano barrenador afecta a animales principalmente de sangre caliente. Foto: Especiales

Varela Flores afirmó que con estas medidas, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso con las y los productores de Tamaulipas, priorizando estrategias preventivas, controles sanitarios y un trabajo conjunto que permita contener la plaga y preservar la fortaleza del sector ganadero.

