Más Información

No se apaga la controversia en la SEP; Marx Arriaga llama “mentiroso” a Mario Delgado tras acusaciones sobre libros de texto

No se apaga la controversia en la SEP; Marx Arriaga llama “mentiroso” a Mario Delgado tras acusaciones sobre libros de texto

Cravioto descarta conflicto de interés con Fundación Haghenbeck; dice haber pagado 20 mil pesos mensuales de renta por departamento

Cravioto descarta conflicto de interés con Fundación Haghenbeck; dice haber pagado 20 mil pesos mensuales de renta por departamento

Militares que golpean a joven en Peribán, Michoacán, ya están bajo custodia; serán sancionados

Militares que golpean a joven en Peribán, Michoacán, ya están bajo custodia; serán sancionados

Mueren alumna del Colegio de Bachilleres 2 y chofer de transporte público tras ataque en Acapulco; otra menor resulta herida

Mueren alumna del Colegio de Bachilleres 2 y chofer de transporte público tras ataque en Acapulco; otra menor resulta herida

Estos son los nuevos lineamientos que deben cumplir Ticketmaster y boleteras en conciertos masivos; DOF publica obligaciones

Estos son los nuevos lineamientos que deben cumplir Ticketmaster y boleteras en conciertos masivos; DOF publica obligaciones

Elba Esther debe pagar 19 mdp en ISR; Corte rechaza revisar amparo a su favor por adeudo fiscal

Elba Esther debe pagar 19 mdp en ISR; Corte rechaza revisar amparo a su favor por adeudo fiscal

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura reitera el cierre de los puntos de ingreso y tránsito de ganado proveniente de entidades como Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz, como medida preventiva ante la presencia del del ganado, con el objetivo de proteger el hato ganadero y salvaguardar la sanidad animal en .

El titular de la dependencia estatal, Antonio Varela Flores, exhortó a la población y a las y los productores a mantenerse atentos al ingreso de ganado bovino, ovino, caprino, equino, porcino y animales de sangre caliente, ya que esta disposición vigente desde agosto de 2025 tiene como finalidad prioritaria salvaguardar la sanidad pecuaria del estado, proteger el patrimonio del sector productivo y prevenir la propagación de esta plaga en el territorio tamaulipeco.

“El gusano barrenador del ganado representa un riesgo significativo para el sector pecuario, ya que impacta directamente la salud del hato, provoca pérdidas económicas considerables y compromete la productividad”, dijo el funcionario.

Lee también

Mencionó que la medida incluye el reforzamiento de los puntos de inspección sanitaria, mayor vigilancia en carreteras y la coordinación permanente con autoridades federales y organismos del sector, a fin de asegurar el cumplimiento estricto de la disposición.

El gusano barrenador afecta a animales principalmente de sangre caliente. Foto: Especiales
El gusano barrenador afecta a animales principalmente de sangre caliente. Foto: Especiales

Varela Flores afirmó que con estas medidas, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso con las y los productores de , priorizando estrategias preventivas, controles sanitarios y un trabajo conjunto que permita contener la plaga y preservar la fortaleza del sector ganadero.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]