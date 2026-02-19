Más Información
Juchitán, Oax.– El conflicto agrario y social que envuelve la vida de los pueblos vecinos de Santo Domingo Petapa y San Juan Mazatlán Mixe, resurgió casi un año después de que tres pobladores de San Isidro Platanillo, fueron asesinados en una emboscada que sigue impune.
Mediante mensajes telefónicos, debido a las dificultades de la señal, hombres y mujeres de Loma Santa Cruz, Los Valles y Rancho Juárez, que pertenecen a San Juan Mazatlán, pidieron el apoyo de la policía estatal, ante la incursión de sus vecinos de Santo Domingo Petapa.
Desde ayer, las autoridades municipales y comunales del municipio zapoteco de Santo Domingo Petapa, anunciaron que realizarían un recorrido por la zona del conflicto agrario, para constatar que sus vecinos de San Juan Mazatlán no están construyendo un camino con apoyo federal.
El comunicado, que alertó a los pobladores de las agencias de San Juan Mazatlán, fue suscrito por el presidente municipal de Santo Domingo Petapa, Aldo Enrique Cruz Domínguez y el dirigente comunal, Emanuel Camilo Estudillo.
"Informamos que sí iremos a Loma Santa Cruz y en toda la zona del conflicto para verificar si las autoridades de San Juan Mazatlán están respetando una suspensión concedida por un Tribunal de Oaxaca".
Ante esa incursión, "nosotros tenemos miedo y nos metimos al monte, no hay nadie en nuestros pueblos, sobre todo porque desde el año pasado, tres paisanos de San Isidro Platanillo, fueron asesinados en una emboscada, que sigue impune", recordaron.
El conflicto agrario entre San Juan Mazatlán y Santo Domingo Petapa surgió en 1972 por la posesión de 32 mil hectáreas de tierras que, hace un año, cobró la vida de tres campesinos de San Isidro Platanillo.
"Queremos que venga la policía a cuidar la zona, por el momento nadie baja del monte por miedo, pero debemos ir a cuidar nuestros animales. Queremos protección", insistieron mediante mensajes de telefonía.
