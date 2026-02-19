Aguascalientes, Aguascalientes.- Los integrantes del Poder Legislativo aprobaron hoy reformas al Código Penal para combatir con mayor eficiencia y eficacia la extorsión, el uso delictivo de la inteligencia artificial y el reclutamiento forzado.

Además de brindar más protección para las personas, con mejoras al tipo de extorsión para perseguirlo con mayor firmeza, determinaron en la ley, como también que la inteligencia artificial será agravante en cualquier delito.

La Consejería Jurídica del Estado reconoció la importancia de las reformas al Código Penal, porque Aguascalientes es el primer estado en el país en castigar el reclutamiento forzado y blindar a los niños y jóvenes en plataformas como Roblox y Fortnite.

También la Consejería felicitó a los integrantes del Congreso del Estado de Aguascalientes por la responsabilidad, sensibilidad y visión con la que impulsó y aprobó estas reformas, que responden a las necesidades actuales de la sociedad.

La extorsión se investigará y perseguirá de oficio, es decir, no será necesario que la víctima presente una querella para que las autoridades actúen.

Asimismo, ya no se requiere acreditar que se efectuó un pago para poder denunciar; basta con la exigencia indebida. Y se amplían las agravantes cuando hay violencia, uso de medios digitales, afectación a comerciantes, personas vulnerables o cuando participen varias personas, entre otros supuestos.

Las penas pueden incrementarse considerablemente dependiendo de la gravedad de los hechos, enviando un mensaje claro: en Aguascalientes, la extorsión no quedará impune.

Y por primera vez se incorpora en un Código Penal en México el delito de Reclutamiento Forzado, que sanciona a quien, mediante violencia, amenazas o engaño, obligue a una persona, incluso a través de plataformas digitales o videojuegos, a participar en conductas delictivas.

Este delito también se perseguirá de oficio y tendrá penas más severas cuando las víctimas sean niñas, niños o adolescentes. Con ello, el Estado protege especialmente a jóvenes y sectores vulnerables frente a nuevas formas de captación delictiva.

Las modificaciones son “un paso sin precedentes a nivel nacional”; el Código Penal para el Estado de Aguascalientes incorpora una agravante general cuando un delito se cometa utilizando sistemas de inteligencia artificial.

Esto significa que si una persona emplea herramientas como asistentes virtuales, softwares de manipulación de imágenes, reconocimiento facial, bots, drones u otras tecnologías basadas en inteligencia artificial para cometer un delito, la pena podrá aumentarse hasta en una mitad.

Aguascalientes se convierte así en el primer estado del país en establecer esta agravante de manera transversal para todos los delitos, adelantándose a los desafíos tecnológicos y cerrando espacios a la impunidad digital.

Desde la Consejería Jurídica del Estado reiteramos nuestro reconocimiento al Congreso del Estado, por su compromiso con Aguascalientes y con la construcción de un sistema penal moderno, eficaz y cercano a la ciudadanía

