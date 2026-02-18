La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se recibió este miércoles en Palacio Nacional a Martina L. Cheung, directora ejecutiva de S&P Global.

En redes sociales, la mandataria federal detalló que dialogaron sobre los retos en la inteligencia artificial y las economías.

