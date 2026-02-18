Más Información
Del curul a la casa... pero de los famosos; la licencia de Sergio Mayer en San Lázaro y otros escándalos del diputado morenista
Nicolás Maduro y su esposa reciben visita consular en prisión de Nueva York; para facilitarles "cualquier servicio que necesitaran"
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se recibió este miércoles en Palacio Nacional a Martina L. Cheung, directora ejecutiva de S&P Global.
En redes sociales, la mandataria federal detalló que dialogaron sobre los retos en la inteligencia artificial y las economías.
Lee también Sheinbaum pide esperar proceso tras observaciones de la ASF en Cuenta Pública 2024; mayor parte estaría vinculada con gasto federalizado
Lee también Sheinbaum hace otro llamado a “la humildad” en la 4T; “no hay que ser ostentosos aunque se tengan recursos”, dice
Municipio de Tequila, sin comprobar en qué se gastó más 151 mdp de presupuesto federal: ASF; montos están pendientes de aclarar
