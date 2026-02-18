Luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó la tercera entrega de Informes de la Cuenta Pública 2024, en la que detectó presuntos daños al erario por más de 65 mil 169 millones de pesos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que aún existe un periodo para solventar las observaciones señaladas por el órgano fiscalizador.

En su conferencia, se le preguntó su postura respecto a que las irregularidades corresponden al último año del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que, según se ha señalado, la mayor parte estaría vinculada con gasto federalizado.

Al respecto, la mandataria explicó que tras la publicación de los informes inicia un proceso formal para que las dependencias y servidores públicos involucrados presenten la documentación necesaria para aclarar o justificar los montos observados.

“Viene todo un proceso. Normalmente vienen estos datos; si encontraron que no hay suficiente información, no se presentó la suficiente información, entonces se hace este anuncio y de ahí viene un proceso donde todas estas observaciones son saldadas por los servidores públicos que hoy están, porque si no, pues el servidor actual puede tener responsabilidad, aunque no haya sido en su periodo”, señaló.

Sheinbaum Pardo indicó que durante esta etapa las entidades cuentan con tiempo para solventar lo observado por la ASF, lo que regularmente deriva en una reducción significativa de los montos inicialmente reportados.

“Entonces viene un periodo de saldar todas las observaciones y normalmente en estos periodos se reduce los montos de manera muy significativa, pues porque hay el tiempo para poder justificar todo aquello que en una primera revisión la auditoría encuentra. Entonces hay que esperar a que pase todo el proceso”, puntualizó.

