Tribunal de Disciplina Judicial inhabilita a 16 servidores públicos del PJF; son señalados de violencia y acoso laboral

Dos jefes de la Unidad de Notificadores y 14 auxiliares de actuarios adscritos a Tribunales Colegiados en la Ciudad de México, fueron suspendidos e inhabilitados por el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), del Órgano de Administración Judicial (OAJ), debido a actos de violencia y acoso laboral.

En sesión ordinaria, la Comisión de Disciplina del TDJ, integrada por Rufino H. León Tovar, Celia Maya García y Bernardo Bátiz Vázquez, resolvió las denuncias contra este grupo de servidores públicos, a cargo del Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas.

La Comisión de Disciplina informó que el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas sustentó su indagatoria con pruebas que demuestran que los servidores públicos sancionados ejercían de manera reiterada actos de violencia laboral a sus subalternos y demás compañeros de trabajo, mediante el uso de lenguaje altisonante.

Así como comportamientos agresivos, amenazantes, intimidatorios, ofensivos, de carácter misógino y de connotación sexual no consentida, que vulneraron la esfera íntima de las personas afectadas a través de contacto físico indebido.

Además, señaló que quedó acreditado que los servidores públicos ejercían, de forma sistemática, acoso laboral, ya que grababan, fotografiaban, seguían y vigilaban a compañeras y compañeros de trabajo, así como a un superior jerárquico, sin su consentimiento. Uno de los servidores públicos sancionados incurrió en conductas de acoso sexual al emitir comentarios y realizar acercamientos de connotación física no consentidos y reiterados, lo que generó un entorno laboral hostil para una funcionaria judicial, indicó.

Finalmente, afirmó, se demostró que los implicados empleaban indebidamente a personas ajenas al Poder Judicial de la Federación para llevar a cabo notificaciones, a fin de evadir sus responsabilidades laborales; que no acataban las órdenes de sus superiores jerárquicos y que, en ocasiones, se presentaban a trabajar en condiciones inaceptables para el servicio público.

Al considerar que las personas involucradas no preservaron el profesionalismo que exige la función judicial, la Comisión de Disciplina resolvió sancionar a 13 trece servidores públicos con suspensiones de entre 30 y 90 días de su actual cargo, así como con la inhabilitación para el desempeño de cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público por un término de tres meses a un año, mientras que otros tres servidores públicos fueron destituidos de su cargo por diferentes causas previstas en la ley.

