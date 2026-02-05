La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por bajas temperaturas en 13 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, para la madrugada y mañana del viernes 6 de febrero.

En las alcaldías Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco se activó alerta naranja por pronóstico de temperaturas de entre 1 y 3°C y heladas, entre las 0:00 de la madrugada y las 8:00 de la mañana.

Además, en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza, se activó alerta amarilla por temperaturas que irán de 4 a 6° en el mismo periodo de tiempo.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

