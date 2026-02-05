Más Información
La próxima edición del Reciclatrón tendrá lugar este viernes 6 y sábado 7 de febrero en la Escuela Superior de Educación Física, ubicada en el Viaducto Río de la Piedad, colonia Granjas México, en la alcaldía Iztacalco, anunció la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).
A lo largo de la jornada, se estarán recibiendo pilas, cables, celulares, audífonos, tabletas, CPU, bocinas, lavadoras, cafeteras, refrigeradores, controles, secadoras, discos, microondas, ventiladores, laptops, impresoras, drones, toners, casetes, planchas, pantallas y otros artículos electrónicos y eléctricos.
Los artículos se estarán recibiendo en un horario de 9:00 de la mañana a 16:00 de la tarde y no es necesario que hagas algún registro previo para llegar.
Recuerda que no se aceptan focos ahorradores, cableado público, lámparas fluorescentes, módems, ni equipos desarmados, rotos o contaminados.
