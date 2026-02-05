Más Información

Sheinbaum: México no se doblega y no se vende; reitera que el país no regresará al régimen de privilegios

Kenia López Rabadán: Constitución debe ser el instrumento para pacificar al país; reforma electoral pondrá valores a prueba

Banxico sigue pasos de la Fed en tasas de interés; las mantiene sin cambio y quedan en 7%

Detienen a edil de Tequila, Jalisco; lo ligan a extorsiones a empresarios y comerciantes

Él es Diego Rivera, alcalde de Tequila detenido por vínculos con el CJNG; lo acusan de cerrar el Munat y extorsionar a tequileros

Mauricio Kuri: Que quede bien claro, no aceptamos dictados extranjeros; llama a aprobar la mejor reforma electoral

La próxima edición del Reciclatrón tendrá lugar este viernes 6 y sábado 7 de febrero en la Escuela Superior de Educación Física, ubicada en el Viaducto Río de la Piedad, colonia Granjas México, en la alcaldía Iztacalco, anunció la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

A lo largo de la jornada, se estarán recibiendo pilas, cables, celulares, audífonos, tabletas, CPU, bocinas, lavadoras, cafeteras, refrigeradores, controles, secadoras, discos, microondas, ventiladores, laptops, impresoras, drones, toners, casetes, planchas, pantallas y otros artículos electrónicos y eléctricos.

Los artículos se estarán recibiendo en un horario de 9:00 de la mañana a 16:00 de la tarde y no es necesario que hagas algún registro previo para llegar.

Recuerda que no se aceptan focos ahorradores, cableado público, lámparas fluorescentes, módems, ni equipos desarmados, rotos o contaminados.

