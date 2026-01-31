Más Información

Canciller De la Fuente dice que México mantendrá envío de ayuda humanitaria a Cuba; "no hay subordinación", asegura

Canciller De la Fuente dice que México mantendrá envío de ayuda humanitaria a Cuba; "no hay subordinación", asegura

Tren interoceánico: Dan 6 meses a FGR para cierre de investigación; conductor y jefe de despachadores se reservan derecho a declarar

Tren interoceánico: Dan 6 meses a FGR para cierre de investigación; conductor y jefe de despachadores se reservan derecho a declarar

Jueza niega solicitud de Minnesota para frenar redadas migratorias; "enorme victoria legal", destaca Pam Bondi

Jueza niega solicitud de Minnesota para frenar redadas migratorias; "enorme victoria legal", destaca Pam Bondi

Fallece bebé de un año y un mes de edad por complicaciones asociadas al sarampión en Tlaxcala; no estaba vacunado

Fallece bebé de un año y un mes de edad por complicaciones asociadas al sarampión en Tlaxcala; no estaba vacunado

Caso Epstein: Nombres destacados que aparecen en los archivos publicados; están Trump, Musk, Lutnick y otros que no son investigados

Caso Epstein: Nombres destacados que aparecen en los archivos publicados; están Trump, Musk, Lutnick y otros que no son investigados

Marina capacita a 34 elementos para detectar amenazas químicas durante el Mundial 2026; buscan mayor seguridad

Marina capacita a 34 elementos para detectar amenazas químicas durante el Mundial 2026; buscan mayor seguridad

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas y heladas para las primeras horas de mañana en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 00:00 y las 09:00 horas del domingo 01 de febrero de 2026.

Asimismo, se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en las demarcaciones: Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.

Se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, durante el mismo periodo de tiempo.

Lee también

Por ello se recomienda a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío; evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Además, lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Si usas calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 555683 2222 de la SGIRPC.

Mantente informado a través de cuentas oficiales de redes sociales; X (antes Twitter) @SGIRPC_CDMX y Facebook @SGIRPCCDMX; y al sitio web en .

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]