La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial ante el pronóstico de un , para los días 31 de enero, así como 1 y 2 de febrero, particularmente en las primeras horas del día.

Las temperaturas más bajas se prevén durante la madrugada del

Durante esos tres días, se prevé que durante la madrugada y mañana, el ambiente sea de frío a muy frío, con heladas en zonas altas de la ciudad, donde las temperaturas mínimas oscilarán entre 0 y 6 ° Celsius.

Por la tarde, el ambiente se tornará fresco a templado, con valores máximos entre 15 y 19 °C, además de condiciones favorables para lluvias ligeras.

Ante este pronóstico, la SGIRPC emitió las siguientes recomendaciones para la población:

  • Abrigarse adecuadamente usando ropa cómoda en varias capas.
  • Cubrir boca y nariz para evitar aspirar aire frío.
  • Alimentarse bien, ingerir frutas y verduras, tomar abundantes líquidos y bebidas calientes.
  • En caso de utilizar calentadores, es fundamental mantener una adecuada ventilación en el hogar.
  • Identificar los módulos de salud y acude a ellos si presentas algún malestar.
  • Además, se recomienda mantener actualizado el esquema de vacunación.

