La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial ante el pronóstico de un descenso en las temperaturas de la Ciudad de México, para los días 31 de enero, así como 1 y 2 de febrero, particularmente en las primeras horas del día.
Las temperaturas más bajas se prevén durante la madrugada del domingo 1 de febrero.
Durante esos tres días, se prevé que durante la madrugada y mañana, el ambiente sea de frío a muy frío, con heladas en zonas altas de la ciudad, donde las temperaturas mínimas oscilarán entre 0 y 6 ° Celsius.
Por la tarde, el ambiente se tornará fresco a templado, con valores máximos entre 15 y 19 °C, además de condiciones favorables para lluvias ligeras.
Ante este pronóstico, la SGIRPC emitió las siguientes recomendaciones para la población:
- Abrigarse adecuadamente usando ropa cómoda en varias capas.
- Cubrir boca y nariz para evitar aspirar aire frío.
- Alimentarse bien, ingerir frutas y verduras, tomar abundantes líquidos y bebidas calientes.
- En caso de utilizar calentadores, es fundamental mantener una adecuada ventilación en el hogar.
- Identificar los módulos de salud y acude a ellos si presentas algún malestar.
- Además, se recomienda mantener actualizado el esquema de vacunación.
