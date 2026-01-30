La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial ante el pronóstico de un descenso en las temperaturas de la Ciudad de México, para los días 31 de enero, así como 1 y 2 de febrero, particularmente en las primeras horas del día.

Las temperaturas más bajas se prevén durante la madrugada del domingo 1 de febrero.

Durante esos tres días, se prevé que durante la madrugada y mañana, el ambiente sea de frío a muy frío, con heladas en zonas altas de la ciudad, donde las temperaturas mínimas oscilarán entre 0 y 6 ° Celsius.

Por la tarde, el ambiente se tornará fresco a templado, con valores máximos entre 15 y 19 °C, además de condiciones favorables para lluvias ligeras.

Ante este pronóstico, la SGIRPC emitió las siguientes recomendaciones para la población:

Abrigarse adecuadamente usando ropa cómoda en varias capas.

Cubrir boca y nariz para evitar aspirar aire frío.

Alimentarse bien, ingerir frutas y verduras, tomar abundantes líquidos y bebidas calientes.

En caso de utilizar calentadores, es fundamental mantener una adecuada ventilación en el hogar.

Identificar los módulos de salud y acude a ellos si presentas algún malestar.

Además, se recomienda mantener actualizado el esquema de vacunación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr