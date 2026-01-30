La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por bajas temperaturas en siete alcaldías de la CDMX para la madrugada y mañana del sábado 31 de enero de 2026.

En las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan se activó la alerta naranja por bajas temperaturas de 1 a 3 grados Celsius y heladas, entre las 00:00 a.m. y las 8:00 de la mañana.

Además, se activó alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado en las alcaldías de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras y Xochimilco.

Leer también: FGJ CDMX ofrece recompensa por detención de presunto feminicida y ubicación de 7 personas desaparecidas

En esas demarcaciones se prevén temperaturas de 4 a 6 grados Celsius, entre las 00:00 a.m. y las 8:00 de la mañana.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr