Más Información
Caen 11 criminales de alto nivel en el Edomex; Lucio, "El Señor del sombrero" y Enrique "N" de la policía municipal de Tultitlán, entre ellos
Vinculan a proceso a “El Botox” por homicidio de líder limonero Bernardo Bravo; le dictan prisión preventiva oficiosa
Identifican a célula de "Los Chapitos" como responsable de ataque armado a diputados de MC; legisladores son custodiados en hospital
ICE mantiene recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos"; "debe ser considerado armado y peligroso"
Expareja de "La Tuta" busca registrar nombre del narcotraficante ante el IMPI; será usado en películas, libros y diversos artículos
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por bajas temperaturas en siete alcaldías de la CDMX para la madrugada y mañana del sábado 31 de enero de 2026.
En las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan se activó la alerta naranja por bajas temperaturas de 1 a 3 grados Celsius y heladas, entre las 00:00 a.m. y las 8:00 de la mañana.
Además, se activó alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado en las alcaldías de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras y Xochimilco.
Leer también: FGJ CDMX ofrece recompensa por detención de presunto feminicida y ubicación de 7 personas desaparecidas
En esas demarcaciones se prevén temperaturas de 4 a 6 grados Celsius, entre las 00:00 a.m. y las 8:00 de la mañana.
Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]