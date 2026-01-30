Más Información
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido después del mediodía, cielo medio nublado y condiciones limitadas para lluvia para este viernes 30 de enero en la Ciudad de México.
Durante el día predominarán vientos de componente norte de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista será de 24°C y la mínima de 9°C.
Se espera que la madrugada del sábado 31 de enero sea muy fría en las partes altas del sur de la CDMX, por lo que se recomienda a la población estar atentos a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.
