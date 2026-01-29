La secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, destacó que el Reciclatrón es uno de los programas ambientales más queridos por la ciudadanía y recordó que en la edición realizada el año pasado en la UNAM se logró un récord histórico con el acopio de más de 60 toneladas de residuos eléctricos y electrónicos, reflejo de la alta participación ciudadana y del compromiso colectivo con el manejo responsable de estos materiales.

La funcionaria capitalina acudió este jueves a la inauguración de la primera edición del 2026 del Mega Reciclatón que se llevará a cabo todavía mañana viernes, en el Estadio Olímpico Universitario.

Julia Álvarez Icaza señaló que cada tonelada recuperada representa residuos que no terminan en barrancas, ríos, bosques o rellenos sanitarios, y que el éxito de este programa se sostiene en la corresponsabilidad entre gobierno, academia, sector privado y ciudadanía.

Jornada de reciclaje en C.U. Foto: Especial

La secretaria anunció el fortalecimiento del Reciclatrón 2.0 durante 2026, con la duplicación de jornadas itinerantes, al pasar a 30 eventos a lo largo del año, la cobertura de las 16 alcaldías y la consolidación de una red de puntos fijos de acopio que operarán de lunes a domingo en distintos puntos de la ciudad.

Subrayó que estas acciones forman parte de la política pública de economía circular impulsada por el Gobierno de la Ciudad de México, orientada a transformar la forma en que la capital se relaciona con los residuos y a consolidar un modelo de consumo y producción responsables.

Por su parte, Alejandra Atzín Ramírez, titular de la Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental (DGCPCA), enfatizó que el Mega Reciclatrón es mucho más que un evento de acopio, al convertirse en un espacio de encuentro, acción colectiva y construcción de cultura ambiental.

Autoridades universitarias de la UNAM coincidieron en que esta alianza con la Sedema fortalece la educación ambiental, promueve la reutilización y la reparación de equipos electrónicos y contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente los relacionados con ciudades sostenibles y producción y consumo responsables. Asimismo, resaltaron que este tipo de jornadas refuerzan el papel de la universidad pública como aliada estratégica del gobierno en la atención de los retos ambientales de la ciudad.

