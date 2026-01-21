A dos semanas del rescate de cientos de perros y gatos del Refugio Franciscano, la secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, dio a conocer que el Gobierno de la CDMX informará sobre el estado de los animales semanalmente; además, se habilitará un micrositio para que la población pueda conocer a cada uno de los perros.

“En las próximas semanas lanzaremos un micrositio para acceder a la información de los perros, mediante el cual, las y los ciudadanos podrán conocer y adoptar a estos perritos; al mismo tiempo, queremos ser claros: el Gobierno de la Ciudad de México no va a permitir situaciones de maltrato animal”, advirtió.

Lee también: Caen dos sujetos tras presunto asalto en Central de Abasto de CDMX; les hallan una subametralladora

Afirmó que actualmente los perros se encuentran en un entorno controlado, seguro y supervisado, con atención veterinaria permanente, condiciones sanitarias adecuadas, alimentación garantizada y espacios dignos.

Destacó que 60 médicos veterinarios han estado atendiendo a los perros, con atención las 24 horas del día.

“Hoy, estos perros ya no están en el abandono, hoy están a salvo, acompañados, atendidos y en proceso de recuperación; este esfuerzo no concluirá hasta que todos los perros puedan encontrar una familia y un hogar”, precisó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr