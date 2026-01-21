Más Información

Trump anuncia acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN; retira su amenaza de aranceles a Europa

EU agradece a México envío de 37 criminales; “la justicia no se detiene en las fronteras”, advierte

Más de 300 periodistas encarcelados en el mundo en 2025; China, Birmania e Israel encabezan la lista, alerta CPJ

Mundial 2026: Estados Unidos da prioridad a citas de visa para titulares de boletos; están sujetos a evaluaciones

Despliegan operativo de búsqueda para localizar a la tiktoker “Nicholette”; fue privada de la libertad en Culiacán

Muertes violentas de mujeres serán investigadas como feminicidio; Secretaría de las Mujeres lanza estrategia nacional

A dos semanas del rescate de cientos de perros y gatos del , la secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, dio a conocer que el Gobierno de la CDMX informará sobre el semanalmente; además, se habilitará un micrositio para que la población pueda conocer a cada uno de los perros.

“En las próximas semanas lanzaremos un micrositio para acceder a la información de los perros, mediante el cual, las y los ciudadanos podrán conocer y adoptar a estos perritos; al mismo tiempo, queremos ser claros: el Gobierno de la Ciudad de México no va a permitir situaciones de ”, advirtió.

Afirmó que actualmente los perros se encuentran en un entorno controlado, seguro y supervisado, con atención veterinaria permanente, condiciones sanitarias adecuadas, alimentación garantizada y espacios dignos.

Destacó que 60 médicos veterinarios han estado atendiendo a los perros, con atención las 24 horas del día.

“Hoy, estos perros ya no están en el abandono, hoy están a salvo, acompañados, atendidos y en proceso de recuperación; este esfuerzo no concluirá hasta que todos los perros puedan encontrar una familia y un hogar”, precisó.

dmrr/cr

