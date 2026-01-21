De los 858 perros del Refugio Franciscano que las autoridades de la CDMX trasladaron a otros tres albergues tras el operativo del pasado 7 de enero, 171 se encuentran en estado de salud delicado por lo que reciben atención médica prioritaria; mientras que seis perdieron la vida a causa de diversos padecimientos, dio a conocer la secretaria de Salud, Nadine Gasman Zylbermann.

Otros 49 perros se encuentran en estado de salud estable, mientras que el estado de los 638 restantes es regular, indicó.

Respecto a los seis decesos, explicó que, en tres de los casos, la muerte estuvo vinculada a sepsis, producto de la desnutrición o enfermedad periodontal; dos eran perros geriátricos y uno que tuvo convulsiones y no respondió a las maniobras.

Durante una conferencia de prensa, Gasman Zylbermann detalló que, tras una etapa de valoración clínica, se clasificó a los animales en esas tres categorías clínicas, según su estado de salud.

“Las revisiones clínicas permitieron detectar signos de enfermedad en distintos sistemas, principalmente dermatológico, respiratorio, articular, bucal, dental, ocular, auditivo, digestivo, nutricional, neurológico, reproductivo, neuronal, tumoral, renal, cardíaco y multi-sistémico”, dijo.

Autoridades capitalinas dieron a conocer el estado de salud de los perritos rescatados del Refugio Franciscano. Foto: Especial

Las enfermedades con más prevalencia que se encontraron fueron nutricionales con 62% de los casos; bucales-dentales 75%, enfermedades dermatológicas en el 30%; enfermedades respiratorias 5%; cardíacas, en 10% y 4% tumoraciones.

Indicó que el 70% de los perros presentan síntomas de pulgas y el 55% de los animales rescatados ya recibieron vacunación antirrábica, mientras que el resto están en proceso; además, 262 de los perros han recibido tratamiento médico dentro de los refugios, por parte de los veterinarios que los han estado cuidando.

En términos de sexo, las autoridades identificaron a 361 machos y 497 hembras, quienes están “debidamente registrados, identificados y bajo seguimiento clínico”. Explicó que la población de perros está compuesta por cuatro cachorros, 595 adultos y 259 perros geriátricos, lo que implica necesidades diferenciadas. Respecto a la talla, se tienen 72 perros de talla chica, 593 de talla mediana y 193 de talla grande.

Precisó que se identificaron diversos niveles respecto a la condición corporal de los perros, desde aquellos con condición corporal severamente baja hasta otros con condición severamente alta, es decir, obesidad.

