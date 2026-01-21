La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que ya está en marcha la “iluminación monumental” del Centro Histórico, la cual lleva un avance del 30%.

Explicó que esta iluminación no es de “relumbrón” únicamente por el Mundial, sino que son obras que perdurarán para las y los vecinos y visitantes.

Detalló que se iluminará cada rincón del Perímetro A del Centro Histórico. Además, 15 edificios emblemáticos están siendo intervenidos para también iluminar sus fachadas.

En este sentido, recordó que están trabajando para reubicar el comercio informal, aunque aceptó que es un tema difícil.

Asimismo, comentó que invitará a la presidenta Claudia Sheinbaum para que disfrute la inauguración del Mundial en el Zócalo, en donde se montará un gran festival futbolero.

El secretario de Obras, Raúl Basulto, comentó que la reiluminación del perímetro A del Centro Histórico lleva un avance del 30%, y que esperan concluir en marzo.

Precisó que en total se iluminarán 57 kilómetros lineales, distribuidos en 134 calles y siete plazas. Comentó que 10 de los 15 edificios emblemáticos ya están siendo intervenidos.

