Para evitar que los capitalinos emplaquen sus automóviles en otros estados y regresen a la Ciudad de México a hacer este trámite, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que impulsará una Tenencia Metropolitana.

“Vamos por una política pública de tenencia metropolitana, creo que eso es muy importante. Es algo que se tiene que ir construyendo con los estados de la República y que nos ayudaría a evitar esto que se está dando. Es decir, acuerdos metropolitanos, porque es una sola ciudad prácticamente y la Ciudad de México es el centro de la Metrópoli”, dijo.

Al dar a conocer los beneficios fiscales para 2026, Brugada Molina aseveró que, así como hay acuerdos y comisiones encargadas de tomar decisiones sobre el aire y el medio ambiente de forma metropolitana, también debe haber acuerdos metropolitanos, respecto al tema de verificación, Registro Vehicular y la Tenencia Vehicular.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria señaló que con la ampliación del valor máximo del vehículo de 250 mil a 638 mil pesos para obtener el subsidio del 100% en el pago de tenencia, se prevé aumentar el padrón de coches registrados en la CDMX, con más de dos millones de beneficiarios.

Explicó que, por ejemplo, un auto cuyo costo es de 300 mil pesos, el año pasado pagaba 7 mil 750 pesos de tenencia; actualmente con el subsidio, sólo pagará los 760 pesos que corresponden al refrendo; para el caso de un coche con costo de 500 mil pesos, el año pasado el pago por la tenencia era de 13 mil pesos, y para uno de 600 mil pesos, el costo por la tenencia era de 16 mil pesos; en ambos casos, este 2026, los propietarios únicamente pagarán los 760 pesos de refrendo.

“Pensamos que, con esta medida, por un lado, van a regresar muchos autos que aquí no hacían sus trámites y poco a poco iremos recuperando la cantidad o el padrón que se registra con sus placas y por lo tanto también nos ayudan a ser solidarios con su propia ciudad”, dijo.

Con este anuncio, la mandataria capitalina hizo un llamado a registrar sus placas en la CDMX y aprovechar el beneficio del subsidio en la tenencia; además, convocó a las concesionarias que distribuyen autos en la capital a que “sean solidarios con la Ciudad de México, porque a veces cuando se compra un auto en la Ciudad de México, los propios que distribuyen los autos, promueven que se emplaquen en otro estado de la República”.

“Hago un llamado a todos estos negocios, concesionarias, que viven de su negocio en la Ciudad de México, que sean solidarios con la ciudad y que no promuevan este tipo de acciones, que lo que hace es simplemente hacer que la ciudad no pueda recibir, lo que por derecho le correspondería, si tienes un auto acá”, aseveró.

Sobre esto, el tesorero de la CDMX, Antonio Gutiérrez Azcué, aseveró que hoy en día la capital poco más de un millón de capitalinos que año con año de dan de alta -ya sea porque adquieren un nuevo vehículo o porque de alguna otra entidad federativa quisieron dar de alta su vehículo en la ciudad- y la proyección es que con la ampliación del subsidio se duplique las altas vehiculares este 2026.

Los requisitos para obtener este beneficio son ser personas físicas o morales sin fines de lucro; no contar con adeudos de tenencia de años anteriores y tener la tarjeta de circulación vigente; el beneficio estará disponible hasta el 31 de marzo.

