El destinará 7 millones 425 mil 742 pesos para rehabilitar el Antiguo Templo de San Diego Alcalá, actual , el cual fue afectado por el terremoto del 19 de septiembre de 2017.

Se trata de , rehabilitación y consolidación de este recinto por daños ocasionados hace más de siete años.

Esto es correspondiente al programa anual de obras públicas del Fideicomiso Centro Histórico 2025 el cual se agrega al presupuesto de otros cuatro templos y un pasaje que pasa por una rehabilitación, lo que fue publicado en la Gaceta Oficial en septiembre pasado.

Se trata de los templos de San Lorenzo Mártir, San Juan de Dios, de la Santísima Trinidad, de Nuestra Señora de Loreto y el Sendero de la Antigua Acequia Tezontle.

El documento refiere que estos trabajos serán de continuidad, por lo que se destinarán 10 millones de pesos al Templo de Nuestra Señora de Loreto, ubicado en calle San Idelfonso 80, colonia Centro.

Así como 11 millones 500 mil para la restauración o rehabilitación de la Santísima Trinidad, ubicado en Calle Santísima 12, colonia Centro.

Además de 2 millones 382 mil 538 pesos al Templo de San Juan de Dios, ubicado en Avenida Hidalgo 51, colonia Guerrero y se destinará un millón 300 mil para el Templo de San Lorenzo Mártir, ubicado en Belisario Domínguez 28, colonia Centro.

Por aparte de los afectados del 19 de septiembre de 2017, el Fideicomiso destinará 3 millones 500 mil pesos para la conservación y restauración del Paisaje histórico-urbano en riesgo. Conservación y restauración en el Sendero de la Antigua Acequia Tezontlale, ubicado en República de Honduras 21 al 56 y de Nicaragua del 7 al 32.

