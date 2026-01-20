La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Xóchitl Bravo, aseguró que los resultados de la preconsulta sobre el Sistema Público de Cuidados plantean un reto enorme para el Congreso local: desmitificar que los cuidados son solamente responsabilidad de las mujeres, pues los hombres también deben “echar la mano”.

“Creo que en esta primera encuesta el que hayan sido más las mujeres que hayan respondido sobre el Sistema de Cuidados, más de tres veces que los hombres, son datos que nos tienen que ayudar a entender a quién le tenemos que decir: ‘oye el Sistema de Cuidados no es un asunto de mujeres nada más; no se hagan (hombres), échanos una manita también”, recalcó.

Tras detallar que la mayoría de la población requiere conocer más acerca sobre dicho sistema, consideró que otro reto importante para el Congreso capitalino es rediseñar una estrategia de comunicación.

“Tendríamos que estar buscando cómo le entramos, porque el mayor número de personas que responden se dedican al hogar y el menor número de personas que responden, son las que se dedican al activismo. Hay que acercarnos a las organizaciones civiles y decirles que nos ayuden a difundir qué es el Sistema de Cuidados”, puntualizó.

Esta tarde, Cecilia Vadillo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, y Víctor Varela, presidente de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, presentaron ante las comisiones que presiden los resultados de la etapa previa de la consulta sobre el Sistema de Cuidados para la Ciudad de México.

La preconsulta, que recopiló tres mil 42 respuestas de la ciudadanía a través de 32 puntos de opinión en las 16 alcaldías y el micrositio oficial, reveló datos contundentes sobre la necesidad urgente de establecer un sistema público de cuidados que reconozca, redistribuya y dignifique este trabajo históricamente invisibilizado.

Vadillo enfatizó que el proceso legislativo está siguiendo las mejores prácticas a nivel mundial. “Estamos siguiendo a pie de letra las etapas que se establecen a nivel internacional. Cualquiera lo puede consultar en mecanismos internacionales”. La legisladora explicó la diferencia entre esta etapa y una encuesta tradicional: “Esta no es una encuesta, es una preconsulta, tiene otro objetivo. Nos va a decir mucho quién se acercó y quién no”.

El legislador Royfid Torres consideró que la Ley del Sistema Integral de Cuidados debe contar con instrumentos que garanticen su reconocimiento, redistribución, apoyo y corresponsabilidad, en un amplio consenso y conformada por las opiniones de todos los sectores que dan y que reciben cuidados.

A nombre de su bancada, entregó un decálogo sobre los puntos indispensables que debe contener la ley.

“Este es un ejercicio que tendremos que mejorar en su difusión y mecanismos de participación para hacerlo más incluyente, de cara a la consulta que haremos este año y la construcción del dictamen que votaremos en el Congreso. Para nosotros es una de las prioridades de la agenda de causas que defendemos por lo que queremos entregarles estás consideraciones que debe tener el dictamen a votar y la próxima Ley del Sistema Integral de Cuidados, que esté a la altura de nuestra ciudad y sus necesidades”, sostuvo.

Resultados relevantes

Sobre quiénes cuidan:

7 de cada 10 personas cuidan o han cuidado a alguien a lo largo de su vida

75.6% de quienes cuidan son mujeres, solo 23.9% son hombres

Por cada 3 mujeres que cuidan, hay 1 hombre que cuida

El 71% de las personas que respondieron la preconsulta se identificaron como mujeres.

Sobre las condiciones del cuidado:

53% dedica más de 12 horas al día o a la semana a labores de cuidado

Muchas personas respondieron: "24 horas", "todo el día", "siempre" o "24/7"

92% no recibe ningún tipo de pago o apoyo por el trabajo que realiza

52.7% cuida a personas mayores, 33.8% a infancias y 9.5% a personas con discapacidad.

