Javier López Casarín propuso a autoridades universitarias instalar Puntos Dalia dentro de sus campus ubicados en la alcaldía Álvaro Obregón.

Al participar en el Clúster Universitario de Alto Nivel, el edil morenista recordó que los Puntos Dalia son una política pública que tienen para prevenir y erradicar la violencia hacia niñas, adolescentes y mujeres.

“Estamos en proceso de certificación de espacios, los cuales tienen que cumplir con una serie de requisitos; entonces, queremos proponerles a las diferentes universidades espacios que tengan, que se puedan sumar estos espacios, y que tengamos como certificado algún espacio dentro de las universidades que pueda ser un Punto Dalia que esté dirigido, no solamente a la comunidad que está dentro, nada más aquí en Santa Fe se reciben más de 30 mil estudiantes, muchos de ellos víctimas de violencia intrafamiliar, otros tantos vecinos que no tienen a dónde recurrir”, comentó.

Detalló que en los Puntos Dalia se ofrecerá asesoría jurídica, de salud y mental para que las mujeres puedan identificar y salir de situaciones de violencia.

Asimismo, López Casarín propuso arrancar un proyecto para la detección de talentos dentro de las universidades.

“¿Cuáles son los mecanismos que tenemos para detectar ese talento? Si alguno de ustedes ya lo tiene, pues ¿por qué no?, generamos ese documento para que podamos detectarlos y entonces también darnos a la tarea para darles un encauce especial en las materias en las que estén o el apoyo. Sí podemos encontrar la capacidad de que nuestras escuelas tengamos estos mecanismos para detectar el talento estudiantil o académico o de capacidad, pues podemos desarrollarlo y que pueda ser también una propuesta importante de nuestro Clúster”, aseveró.

Durante esta edición del Clúster Universitario de Alto Nivel, el edil escuchó peticiones de las autoridades universitarias referentes a movilidad y de seguridad “para reforzar los perímetros de cada una de las de los planteles educativos”.

